Image: Robert Way / Shutterstock.com

薄型は薄命で終わるのか…？

iPhoneは無印、Pro、Pro Maxが増産なのに、Airだけは減産らしいですね。

iPhone Airの9月発売に先駆けて、Samsung（サムスン）が5月に投入した最薄スマホのGalaxy S25 Edgeも売れ行き不調につき、今の在庫が捌けたらそれで生産終了、開発停止、市場撤退となるそうです。

iPhone Air減産のニュースは、みずほ証券による話として韓国メディアのThe Elecが伝えたもの。それによると、今年のiPhone 17シリーズの売れ行きは「Air以外は堅調」で、本年生産台数は「無印が200万台、Proが100万台、Pro Maxが400万台の増産、Airは100万台の減産となる見通し」らしいのです。

相前後して「Samsungもスリムやめるってよ！」という内部情報も、韓国ニュースサイトのNewsPimから流れてきました。なんでも10月第3週に生産にストップがかかって、Edgeディスコン決定の社内通達が成されたんだそうな。

薄い端末が売れないので、来年のGalaxy S26ではEdgeをやめて、代わりにPlusに注力する新方針。もう来年のS26 Edgeは開発がほぼ終わってるらしいので、もしかしたらラインナップに残るかもしれませんが、その望みは極めて薄そう。急な方針転換に社内はカオスらしいですよ？

なんで売れてないの？

スリム化で安くなるならまだしも、価格は高めですからねぇ…。不景気の今日び。売れない理由はそこに尽きると思うんですが、バッテリーがちっこくて、カメラの数が少ないことも敬遠されている要因かもしれません。

スペックだけ見るとアレですが、薄型スマホ、使ってみるとそんなに悪くないって声もあります。iPhone Airを旅行に持ち歩いた人も、「ワンカメラで十分だったし、バッテリー持ちも気にならなくて、胸ポケ入れても垂れ下がらないし、思ったよりずっとよかったわ〜」って言ってますし。食わず嫌いの面もありそう。

どれぐらい売れてないの？

iPhone 17シリーズ発売後10日間の売上比較。Airは売上も「へ？」というぐらいスリム

Image: Counterparts

NewsPimが伝えたハナ投資証券の話によると、Galaxy S25シリーズの販売台数は発売初月、無印が117万台、Plusが84万台、Ultraが255万台であるのに対し、Edgeは19万台。8月までの比較でも無印が828万台、Plusが505万台、Ultraが1218万台であるのに対し、Edgeは131万台とだいぶ低い水準に留まっています。これじゃ終了になってもしょうがないか…。

iPhoneもディスコンこそ決まっていないものの、上のチャートと同じような惨状です。Nikkei Asiaによると、期待された中国国内の売れ行きも芳しくなく、生産台数は「ほぼ生産終了レベル」。終わったも同然みたい。なんとまあ…。

IODATA 外付けSSD 256GB SSPJ-UTC256/E 5,980円 Amazonで見る PR PR

Source: The Elec, NewsPim, Nikkei Asia