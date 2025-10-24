モバファク、1-9月期(3Q累計)経常が18％増益で着地・7-9月期も28％増益

モバイルファクトリー <3912> [東証Ｓ] が10月24日後場(13:00)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比17.7％増の8.2億円に伸び、通期計画の10.1億円に対する進捗率は81.1％に達し、5年平均の68.4％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比45.6％減の1.9億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比28.1％増の2.7億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の29.5％→32.1％に上昇した。



株探ニュース

