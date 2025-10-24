13時の日経平均は707円高の4万9348円、ＳＢＧが232.33円押し上げ 13時の日経平均は707円高の4万9348円、ＳＢＧが232.33円押し上げ

24日13時現在の日経平均株価は前日比707.20円（1.45％）高の4万9348.81円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は785、値下がりは753、変わらずは72。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を232.33円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が154.88円、東エレク <8035>が78.79円、ＴＤＫ <6762>が41.92円、リクルート <6098>が18.99円と続く。



マイナス寄与度は16.36円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、ニデック <6594>が8.54円、任天堂 <7974>が3.37円、キッコマン <2801>が3.11円、良品計画 <7453>が3.1円と続いている。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、情報・通信、ガラス・土石と続く。値下がり上位には空運、不動産、その他金融が並んでいる。



※13時0分4秒時点



株探ニュース

