木村多江、“長女&次女&三女”との懐かしい4ショットに反響「たえさん美しい」「素敵な御一家にほのぼの」
俳優の木村多江（54）が23日、自身のインスタグラムを更新。NHK連続テレビ小説『とと姉ちゃん』で共演した高畑充希（33）、相楽樹（30）、杉咲花（28）との4ショットを公開した。
【写真】「たえさん美しい」木村多江＆“長女&次女&三女”との懐かしい4ショット
木村は「懐かしいな」とつづり、白無垢姿の相楽と黒留袖姿の木村を中心に4人が並び、高畑と杉咲も振り袖をまとった華やかなドラマオフショットを披露している。
2016年に放送された同作の懐かしいショットに、ドラマファンからは「素敵綺麗かわいいショット」「素敵な御一家にほのぼのします」「豪華！」「たえさん美しい」などのコメントが集まっていた。
