17LIVE、「BASE FOOD」の商品を紹介するライブコマースイベント開催
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が23日より、39名のイチナナライバーと連携し、「BASE FOOD」の商品を紹介するライブコマースイベントを開催している。
「BASE FOOD」ライブコマースイベント
○「BASE FOOD」の動画広告モデル出演権が贈呈
このライブコマースイベントでは、「17LIVE」で活躍する39名のイチナナライバー「BASE BREAD」の定期初回限定セットをライブ配信でリアルタイムに紹介。対象のライバーが指定するページから定期もっとお得便(3カ月更新)で「BASE BREAD14袋セット」を購入し、4回継続した場合、総額で5,200円オフの価格となる。
また、ライブコマースイベントで上位に入賞したライバーには、「BASE FOOD」の動画広告モデル出演権が贈呈される。
