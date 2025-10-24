ABEMAで配信されている高校生による恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。」（以下、「今日好き」）でカップルとなった“りょうめい”カップルこと曽根凌輔と天宮芽唯が24日までにそれぞれのインスタグラムを更新し、破局を報告した。

曽根は「この度、『今日、好きになりました。ハロン編』で成立しお付き合いさせていただいた天宮芽唯さんとお別れすることになりました」と報告。「お互いに忙しい日々が続き、遠距離ということもあって連絡をしてもすれ違うことが多くなってしまい、2人で話し合った結果お別れする決断をしました」と破局に至った理由を説明した。

天宮に向けて「ハロン編で出会ってくれてありがとう。一緒にいる時はつい笑顔になってしまうことが多くて最高の思い出でした。これからの活動も応援してます!」とメッセージを送った。

天宮も破局を報告するとともに、曽根に向けて「りょうすけくんと会っていくうちに色々な姿を見れて嬉しかったです。これからのりょうすけくんの活躍を心から応援してるよ」とメッセージをつづり、「これからはそれぞれの道を進んでいきます。『天宮芽唯』『曽根凌輔』として暖かく見守って頂けると嬉しいです」と呼びかけた。