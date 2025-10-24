お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が24日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。高市早苗新内閣の支持率がNNNと読売新聞の世論調査で71％と高かったことについて、私見を述べた。「今までって結構、現役世代の声がまったく届かない状況がずっと続いて、ある種あきらめがあったようなところがあったのが、そちらにも目を向けてくれて、現役世代に向けた政策をこれから進めていくというのが数字につながると思うんですけど」と語った。

組閣にも山里は言及した。「新しい人事を組んだ時かも、期待できるというか。今までだったら、こんな大事な要職になんでこんな人を？ みたいなことが起きたんですけど、今回見る限りはあまり感じられませんし、危機感を持って本気で取り組んでくれているというのが数字につながっているのかなと思う」と語った。

高市内閣の支持率は共同通信によると64・4％で、発足時としては石破茂氏の50・7％、岸田文雄氏の55・7％を大きく上回る。読売新聞では71％と高く、小泉純一郎氏（01年4月発足）87％、鳩山由紀夫氏（同09年9月）75％、菅義偉氏（同20年9月）74％、細川護熙氏（同93年8月）72％に次いで歴代5位だった。

24日、高市首相は衆参両院で所信表明演説を行う。