プロゴルファーでタレントの東尾理子（49）が、23日深夜放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況マル秘報告〜」（木曜深夜0時）にインタビューのVTRで出演。スタジオゲスト、夫の俳優石田純一（71）の家庭内の様子を話した。

石田は千葉・船橋市で経営している焼き肉店に毎日勤務。家庭でも子どもの世話、皿洗いなどをしているという。「自分のことは全部自分でやっている」と負担をかけないようにしていることを話した。東尾は、石田が夫、父として「家庭内では（100点満点中）20〜30点」と自己採点した様子を映像で確認。そして「家族として…3点くらいですか」。これにはスタジオの石田も苦笑い。

東尾は「（収録のスタッフに）桁が違うと言っておいてください」。そして「自分の中では、子どもの面倒をすごく見ていると思っていると思います。（妻から見ると）送迎、ちょっとやってるね。『送迎』じゃないよね『送』。『迎』はないから『送』の人」と採点理由を話した。家事についても「食器が家族の分があったら全部洗えばいいのに、自分のだけ洗ってるから。それは自分の分をやった、って言わない」と真相を明かした。

さらに石田が将来の夢を「81歳までに100億稼ぐ」と話したことに、「まあ、口だけはよく言うんですよ。マイワールドがさらに広がっているな…」とあきれ顔になった。