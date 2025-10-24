田中れいな、肩出しダメージニット×ショーパン姿で美スタイル際立つ「着こなせるのすごい」「美脚すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/10/24】元モーニング娘。の田中れいなが10月23日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】田中れいな「スタイル神」美脚スラリのショーパン姿
田中は「ヤマト運輸公式noteさんの 『クロネコみっけ』の取材をしていただきました」と報告。ピンクのビッグサイズの肩出しダメージニットに黒のショートパンツ、膝下までのロングブーツ姿で真っ直ぐに伸びた美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「全身可愛すぎる」「着こなせるのすごい」「スタイル神」「美脚すぎる」「コーデの色合い似合ってる」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
