篠崎愛、豪華手料理並んだハロウィンパーティー公開「本格的」「どれも可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/10/24】タレントの篠崎愛が10月23日、自身のInstagramを更新。ハロウィンパーティーの様子を公開した。
【写真】33歳美人タレント「どれも可愛すぎる」本格的なハロウィン料理
篠崎はかぼちゃやオバケの絵文字と「＃halloween」というハッシュタグを添え、ハロウィンパーティーの写真を複数枚投稿。蜘蛛の巣の形のテーブルクロスの上にはガイコツやカボチャの形のチーズが乗ったハンバーグやオバケの形のチーズが散りばめられたサラダなどハロウィン感満載の料理が並んでおり、壁は黒とオレンジの「HAPPY HALLOWEEN」と書かれた飾りやバルーンなどで綺麗に飾り付けられている。
また、篠崎は元初代恵比寿マスカッツの沢辺りおん、元Berryz工房のメンバーで現在は芸能界を引退している清水佐紀さんとキッチンで料理をする様子や、それぞれがハロウィンの飾りを持って撮影した3ショットも公開した。
この投稿に、ファンからは「料理が本格的」「すごく美味しそう」「どれも可愛すぎる」「楽しそうなパーティー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆篠崎愛、ハロウィンパーティー公開
