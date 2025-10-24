「40・50代の通勤服」→【GU】にアリ！ 高見え狙える♡「ボウタイブラウス」

上品で洗練された着こなしを目指したい、ミドル世代の通勤コーデ。プチプラで揃えるなら、【GU（ジーユー）】から登場したボウタイブラウスが狙い目。高級感も華やかさも備わったボウタイ付きのブラウスは、大人の通勤服にぴったり。お手入れ楽ちんなイージーケア機能も付いており、秋の1軍として活躍しそうです。

顔まわりが華やぐボウタイがポイント

【GU】「ボウタイブラウスZ」\2,290（税込）

顔まわりがパッと華やかな雰囲気になるボウタイ付きのブラウス。ボウタイはそのまま垂らしたり、リボン結びにしたり、気分に合わせたアレンジが可能。とろみのある素材が美しいシルエットを演出して、プチプラとは思えない高級感が漂います。トレンドカラーとしても注目を集めているブラウンのほか、デイリー使いしやすいブラック・オフホワイトのベーシックな色味も展開。

かっこよさと女性らしさを両立した秋コーデ

スタッフのNatsukiさんが「#オフィスカジュアル」として紹介しているスタイリング。ボウタイはゆるっと結んで、甘さ控えめな着こなしに。ブラウスのドレープ感が美しく、女性らしい雰囲気が漂います。スラリとした黒のテーパードパンツを合わせれば、大人っぽさも上品さも備わったきれいめコーデの完成。肌寒い季節には、ジャケットやカーディガンとの重ね着もおすすめ。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M