セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年10月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ふしぎの国のアリス』 レトロメモリー ぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ふしぎの国のアリス』 レトロメモリー ぬいぐるみ

登場時期：2025年10月17日より順次

サイズ：全長約11×9×15cm

種類：全3種（アリス、チェシャ猫、ヤングオイスター）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズのオリジナルブランド”レトロメモリー”のぬいぐるみに、『ふしぎの国のアリス』のキャラクターが仲間入り！

”レトロメモリー”は、子どものころから大切にしていたぬいぐるみをおもちゃ箱から見つけたような、懐かしさと安心感のあるデザインシリーズです。

二頭身のころんとしたシンプルなフォルムで、幼さと愛くるしさを表現しています。

ふわふわとした優しい触り心地なのも魅力的です☆

アリス

『ふしぎの国のアリス』の主人公「アリス」の“レトロメモリー”ぬいぐるみ。

つぶらな瞳に、ピンクのほっぺがとってもキュート☆

ボリュームのある黄色い髪の毛も目をひきます。

チェシャ猫

いたずら好きのふしぎなネコ「チェシャ猫」の“レトロメモリー”ぬいぐるみ。

トレードマークでもある、ピンクとすみれ色に染まった体のしま模様も忠実に再現されています。

ぴょこんと飛び出た耳も愛らしさ満点！

ヤングオイスター

カキの赤ちゃん「ヤングオイスター」の“レトロメモリー”ぬいぐるみ。

にっこりと微笑む優しい表情に癒やされます☆

「ヤングオイスター」らしい、パステル調の淡い色合いなのもポイント。

二頭身でどこか懐かしく、ぬい撮りも楽しめる「アリス」「チェシャ猫」「ヤングオイスター」のぬいぐるみ。

セガプライズ ディズニー『ふしぎの国のアリス』 レトロメモリー ぬいぐるみは、2025年10月17日より順次全国のゲームセンターなどに登場します！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 二頭身のアリス・チェシャ猫・ヤングオイスター！セガプライズ ディズニー『ふしぎの国のアリス』 レトロメモリー ぬいぐるみ appeared first on Dtimes.