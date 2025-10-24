ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、上品な総柄プリントがあしられた、ディズニーデザイン「カットソー裏地付きボウタイブラウス」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「カットソー裏地付きボウタイブラウス」わんわん物語

© Disney

価格：5,490円（税込）

サイズ：M、L、LL

前：半開ボタン留め

後ろ：ヨーク切替え下ギャザー

裏地付き

生地：【表地】＜織物＞ポリエステル100％（ジョーゼット）、【裏地】＜カットソー＞綿50％、再生繊維（セルロース）50％（天竺）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『わんわん物語』デザインのブラウス。

「レディ」と「トランプ」の総柄プリントがあしらわれ、気品漂うボウタイデザインで、大人のかわいらしさを演出してくれます！

「レディ」と「トランプ」の姿にほっこり☆

ギフトボックスなど物語に登場するモチーフもプリントされています。

ボウタイの下は、半開ボタン留めで、

袖口は内側のみゴム仕様に◎

たくし上げるとふっくらとした袖になります。

それから、背中にはギャザーが施され程よいゆとりのシルエットで体型カバーも！

きちんと見えながらも快適な着心地にもこだわっています。

カットソーの裏地付きなので透ける心配がなく暖かいのもうれしい☆

身生地はしなやかなドレープを生むポリエステル素材で、裏地は肌あたりのやさしいカットソー素材、1枚でも着ることができます。

ボトムスにインしても、外に出してもオシャレな着こなしに！

上品な総柄プリントがあしられた、ディズニーデザイン「カットソー裏地付きボウタイブラウス」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

