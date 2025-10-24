『わんわん物語』のビンテージ風デザイン！ベルメゾン ディズニー「カットソー裏地付きボウタイブラウス」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、上品な総柄プリントがあしられた、ディズニーデザイン「カットソー裏地付きボウタイブラウス」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「カットソー裏地付きボウタイブラウス」わんわん物語
© Disney
価格：5,490円（税込）
サイズ：M、L、LL
前：半開ボタン留め
後ろ：ヨーク切替え下ギャザー
裏地付き
生地：【表地】＜織物＞ポリエステル100％（ジョーゼット）、【裏地】＜カットソー＞綿50％、再生繊維（セルロース）50％（天竺）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
『わんわん物語』デザインのブラウス。
「レディ」と「トランプ」の総柄プリントがあしらわれ、気品漂うボウタイデザインで、大人のかわいらしさを演出してくれます！
© Disney
「レディ」と「トランプ」の姿にほっこり☆
ギフトボックスなど物語に登場するモチーフもプリントされています。
© Disney
ボウタイの下は、半開ボタン留めで、
© Disney
袖口は内側のみゴム仕様に◎
たくし上げるとふっくらとした袖になります。
© Disney
それから、背中にはギャザーが施され程よいゆとりのシルエットで体型カバーも！
きちんと見えながらも快適な着心地にもこだわっています。
© Disney
カットソーの裏地付きなので透ける心配がなく暖かいのもうれしい☆
身生地はしなやかなドレープを生むポリエステル素材で、裏地は肌あたりのやさしいカットソー素材、1枚でも着ることができます。
ボトムスにインしても、外に出してもオシャレな着こなしに！
上品な総柄プリントがあしられた、ディズニーデザイン「カットソー裏地付きボウタイブラウス」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
