エルサやオラフの総柄デザイン！ベルメゾン ディズニー「フリルキュロットパンツ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、スカート見えして動きやすさもバッチリな、ディズニーデザイン「フリルキュロットパンツ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「フリルキュロットパンツ」アナと雪の女王
© Disney
価格：3,490円（税込）
サイズ：100、110、120、130、140
素材：＜織物＞綿100％（コーデュロイ）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
『アナと雪の女王』デザインのフリルキュロットパンツ。
ボリュームのあるフリルがキュートで、パンツなので動きやすさバッチリ！
ウエストは後ろゴム入りで脱ぎ履きもラクにできます。
一面には「エルサ」や「オラフ」、お花や雪の結晶などがシルエットの総柄でデザインされ大人っぽい雰囲気☆
身生地はやわらかな綿100％コーデュロイ素材を使用しています。
パンツの右側にはポケットも。
内側には通園通学時に便利なお名前スペース付き◎
油性ペンなどで直接お名前を書くことができます。
ボリュームのあるフリルがコーディネートのアクセントに！
スカート見えして動きやすさもバッチリな、ディズニーデザイン「フリルキュロットパンツ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
