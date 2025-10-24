¡ØÆü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ù½é¤ÎÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢12.8³«ºÅ·èÄê¡ª¡¡´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå
¡¡Æü¸þºä46¤Î¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ØÆü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¿Ëè½µÌÚÍË24»þ¡Ë¤è¤ê¡¢½é¤ÎÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÆü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¾¾ÅÄ¤Î¥È¡¼¥¯¤¬Ä°¤¤Æ¤§¤«¡ªin ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡×¤¬¡¢12·î8Æü¤Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ù¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëÆü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö
¡¡2021Ç¯10·î¤ËÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¤Ò¤Ê¤³¤¤ presents Æü¸þºä46¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤ÎÆü¸þºä¹â¹»ÊüÁ÷Éô¡Ù°ÊÍè¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡Ù¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡Ù¤È¡¢4Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¾¾ÅÄ¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÇ°´ê¤¬³ð¤¤¡¢¤Î½é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï¡ÖÌ´¤Ë¤ß¤¿¥é¥¸¥ª¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬³ð¤¤¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡ÈÖÁÈ¤òÄ°¤¡¢±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¼¤Ò¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³¥Î¥«¤ÎÌÜ·â¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¤ä¤Ã¤Û¤Ã¤¹¡Á¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë1¼¡Àè¹Ô¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÆü¸þºä46¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÃêÁª¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼õÉÕ¤Ï11·î3Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡ÖÆü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¾¾ÅÄ¤Î¥È¡¼¥¯¤¬Ä°¤¤Æ¤§¤«¡ªin ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ12·î8Æü³«ºÅ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ù¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëÆü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö
¡¡2021Ç¯10·î¤ËÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¤Ò¤Ê¤³¤¤ presents Æü¸þºä46¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤ÎÆü¸þºä¹â¹»ÊüÁ÷Éô¡Ù°ÊÍè¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡Ù¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡Ù¤È¡¢4Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¾¾ÅÄ¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï¡ÖÌ´¤Ë¤ß¤¿¥é¥¸¥ª¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬³ð¤¤¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡ÈÖÁÈ¤òÄ°¤¡¢±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¼¤Ò¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³¥Î¥«¤ÎÌÜ·â¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¤ä¤Ã¤Û¤Ã¤¹¡Á¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë1¼¡Àè¹Ô¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÆü¸þºä46¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÃêÁª¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼õÉÕ¤Ï11·î3Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡ÖÆü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¾¾ÅÄ¤Î¥È¡¼¥¯¤¬Ä°¤¤Æ¤§¤«¡ªin ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ12·î8Æü³«ºÅ¡£