ディーン・フジオカ、アルマーニ展で見せた洗練の装い「佇まいが美しい」「上品で素敵」
俳優のディーン・フジオカが23日にインスタグラムを更新。都内で開催される「ジョルジオ アルマーニ」特別展会場でのオフショットを公開すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。
【別カット】ディーン・フジオカ、気品漂う横顔（ほか5枚）
ディーンが投稿したのは10月27日から都内で開催されるジョルジオ アルマーニ創立50周年を記念した特別展「アルマーニ／アルキビオ（ARMANI／Archivio）」の会場で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、黒シャツにグレーのセットアップを身に付けた彼の洗練された佇まいが収められている。投稿の中で彼は展示を振り返り「時間を超えて受け継がれるデザインの力、そして「美とは生きる姿勢そのもの」だということを、改めて感じた瞬間でした」とつづっている。
モデルとしても活躍する彼のスタイリッシュな装いに、ファンからは「佇まいが美しい」「上品で素敵」「渋くて、かっこいいですね」などの反響が集まっている。
■ディーン・フジオカ
1980年8月19日生まれ。福島県出身。2004年に香港でモデルの活動をスタートし、映画『八月の物語』（2005年）の主演に抜てきされ俳優デビュー。2025年は『パリピ孔明 THE MOVIE』、『父と僕の終わらない歌』といった2本の出演作が劇場公開され、現在はドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）が放送中。
引用：「ディーン・フジオカ」インスタグラム（＠tfjok）
