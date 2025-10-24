山田優の父、小栗旬と初対面エピソード 「えっ！？みたいな…」優が驚き
モデルの山田優（41）が、23日放送のTBS系『櫻井･有吉THE夜会』（毎週木曜 後10：00）に、父親の親嗣（しんじ）さんと出演。親嗣さんが、優の夫で俳優の小栗旬（42）と出会った頃のエピソードを明かした。
【写真】小栗旬、妻・山田優の手料理＆愛娘と親子ショット
山田家は、優の弟で長男の親太朗さん、次男で声優として活動する親之條（29）の3姉弟。4人がテレビ初共演し、「ちょっと不思議な姉弟関係」というテーマで語り合った。
親嗣さんは「初めて旬くんを紹介されるときに、優がロケに行ってて」と、2人きりで対面することになった。「旬と初めて会ってるから、会話ができないんですよ…」と吐露。優は「飛行機が遅延してて、（遅れて）着いたら2人ともべろべろで…。えっ！？みたいな…」と振り返った。
親嗣さんは「今度、旬とまたゴルフ。負けてるから」「ボールは飛ばない。記憶はちゃー（いつも）飛ぶ」と爆笑していた。
