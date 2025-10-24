様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランド「ケイウノ」

そんな「ケイウノ」から、、ディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』85周年を記念して、新作ネックレス2種類とリング（指輪）1種類が登場！

どれも「ミッキーマウス」と魔法で動き出すほうき達をモチーフにしたジュエリーです。

ケイウノ／ディズニー『ファンタジア』ジュエリー

発売日：2025年11月7日（金）

販売店舗：全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

ディズニーモチーフジュエリー提案のスペシャリストには、独自の「ディズニーデザイン コンシェルジュ」資格制度を設け、有資格者は全国に約50名在籍。

オリジナルバッジを保持しています！

今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場する、ディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』の公開85周年を記念したジュエリー。

「ミッキーマウス」と魔法で動き出すほうき達をモチーフにしたジュエリーで、コンセプトは“魔法のリズムが鳴り響く、心おどる瞬間を身にまとって”

ネックレス2種類とリング（指輪）1種類が登場します☆

『Rhythm of Magic -Mickey Mouse-』／ネックレス

価格：63,800円（税込）

素材：プラチナ 950（チェーン部分のみプラチナ 850）、ダイヤモンド 0.014ct

『魔法使いの弟子』に登場する「ソーサラーハット」をかぶった「ミッキーマウス」の姿を楽しめるネックレス。

「ミッキーマウス」の目線の先には、5点の爪留めで星をイメージしたダイヤモンドが輝きます！

透かしの作りでキャラクターの姿を楽しめるケイウノのロングセラー商品『Friends of Smiling』を踏襲し、さらにディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』の特別感を楽しめるよう、メレダイヤモンドが輝くデザインに。

上質なプラチナが使用され、永く愛せるネックレスに仕立てられています☆

『Rhythm of Magic -Broom-』／ネックレス

価格：63,800円（税込）

素材：プラチナ 950（チェーン部分のみプラチナ 850）、ダイヤモンド 0.014ct

『魔法使いの弟子』に登場する動き出すほうきをモチーフにしたネックレス。

バケツ部分にはダイヤモンドが揺れ、水しぶきが飛ぶ様子が表現されています！

細かな部分まで作りこんだ、ケイウノならではの遊び心あるデザインに。

『Rhythm of Magic -Broom-』／リング

税込価格：29,700円（税込）

素材：シルバー（イエローゴールドコーティング）

店頭展示サイズ：10 号、12 号、14 号

ほうき達が水を運ぶ名シーンをテーマにしたリング。

列を成して水を運ぶ様子を、ぐるりと並ぶほうき達で表現☆

また、「ミッキーマウス」が慌てふためく作中の印象的なシーンが目に浮かびます。

シルバーにイエローゴールドコーティングを施した仕様で、カジュアルに楽しめるのもうれしいポイント◎

オーダーメイドで培ったケイウノならではの立体表現で、存在感のあるデザインになっています。

デイリー使いしやすく、ネックレスとリングそれぞれ合わせてコーディネートしたくなるかわいさ☆

2025年11月7日（金）よりケイウノから発売される、公開85周年を記念した『ファンタジア』ジュエリーの紹介でした。

