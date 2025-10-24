¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¡¼Â¤Ï»ÒÌò½Ð¿È¤À¤Ã¤¿¡¡3ºÐ¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¡¢Æ±¤¸±éµ»¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤½÷Í¥ÌÀ¤«¤¹
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÄ¹Èø¸¬ÅÎ¡Ê23¡Ë¤¬24Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î°Õ³°¤Ê·Ò¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÈÆ±¤¸±éµ»¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿Ä¹Èø¡£¤½¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö3ºÐ¤Îº¢¤Ë»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆ±¤¸¤È¤³¤í¤Ë°²ÅÄ°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æº£¤Î»öÌ³½ê¤Ë»ê¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤¬¡Ö»ÒÌò¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤êÊ¹¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£Ä¹Èø¤Ï¡Öµ²±¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤½¤ì¤ÇÊì¿Æ¤¬¡È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢12ºÐÅö»þ¤È¤¤¤¦¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ë»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ä¹Èø¤Ï¡Ö¤½¤ì¤³¤½¾®³Ø¹»¤È¤«¤Ç¥¨¥×¥í¥ó¤òºî¤ë¡£¤½¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Ê¤Î¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²ÈÄí²Ê¤Î¼ø¶È¤Çºî¤ë¥¨¥×¥í¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£