¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥ÈÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬24Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Éã¤Ç¸µ¥×¥íÌîµåµð¿Í½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯89¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂÇ·âÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Î7²ó¤ËÊü¤Ã¤¿°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤òÈ´¤±¤ëÅ¬»þÂÇ¤Ç¡¢°ìÌÐ¤ÏÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÉáÄÌ¤Ê¤é¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¥í¤ä¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤Î¥´¥í¤Ç¡¢ÁÇ¿Í¤¬¸«¤¿¤é¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Î°¤¤ÂÇÀÊ¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥í¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤¤¤¤ÂÇ¤ÁÊý¤Ê¤Î¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤ÎÉã¿Æ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¼«Ê¬¤ÎÁ´¿ÈÁ´Îî¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ê¤é¤Ð¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ç¤â¡¢ÀÐ¤³¤í¤òÃÆ¤¤¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤È¡£¡Èµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ì¤ÐÀÐ¤³¤í¤òÃÆ¤¤¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤ó¤À¤èÌîµå¤Ï¡É¤Ã¤Æ¡¢²¶¤Ï¾®³Ø¹»¤Îº¢¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤·¤¯¤½¤ÎÏÀÍý¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£