タレントの“みちょぱ”こと池田美優（26）が24日に都内で、TikTokによるオフラインイベント「TikTok Autumn Fest」に出席した。TikTokデビューを振り返り、意識していることを明かした。

メイクにファッションなど若者のトレンドをけん引し、「やらなきゃ」という仕事感を感じながらも先延ばしにしていたTikTok開設。今年5月に「（動画製作）アプリをいれてみたら“意外と（動画）作れる。センスあるかも”と思って、楽しいかもと思った」ことをきっかけに「やってみようかな、という軽い気持ち」で新たな挑戦を決めた。

告知なしで夜中に開設も「一応“本人です”とは書いたんですけど、承認マークとかもなかったのに結構バズっていた」と、翌朝には大反響。現在フォロワーは9万人を超えた。

インスタグラムやXなど利用層に合わせて「SNSごとにすみ分け」。若年層が多く使用している同アプリでは「ありのままをやってみようと、旦那や友達に撮ってもらったやつとか、自然なプライベートを撮ってもらって、“あげよう”と動画を撮らない」ことを意識しているという。

投稿へのコメントを見ては「“そこを突いてくるんだ”って意外なところが多くて新しい発見が多かった」と学習の日々。最近、投稿頻度が下がっているため、「コメントとかを参考に、やる気スイッチを入れて本気で頑張っていこうと思います！」と意気込んだ。