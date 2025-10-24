弁護士の八代英輝氏が２４日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、元ＴＯＫＩＯの国分太一が日弁連に人権救済の申し立てを行ったことについて見解を述べた。

国分側の代理人は、「いつ、どういう行為をハラスメントと認定したか明らかにされないことから、全く何もできない」と、スポンサーなどに謝罪などもできないといい、「答え合わせをしたい」と訴え。日テレ側と争うつもりはないとするが、現時点ではネットや報道による自身や家族への人権侵害があり、精神的にも憔悴していると明かされた。

これに日テレ側は「弊社の手続きの適正に疑義を生じさせる誤った記述であり、抗議する」と反論している。

八代弁護士は「おそらく番組降板という形になったときに、国分さんサイドと、日テレサイドでなんら合意書は交わされていないと思う」とし「合意書があるかないかで変わってくるが、合意書でお互い守秘義務を負うということになれば、今まで発信できなかったのも十分理解できる」とコメント。

もしも「なんの覚えも交わしていない、一方的に日テレから発信を控えるようにと言われているのなら、国分さんにそれに従う義務があったわけではない。今回の発信についても、日テレ側から異議が言われているが、自分の身を守るためと説明すればいいのかなと」と解説していた。