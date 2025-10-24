¡Ú´ÚÎ®¡ÛBTS¡¦JIN¡¢31Æü¤«¤é¿ÎÀî¤Ç¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¼Â»Ü¤Ø
BTS¥á¥ó¥Ð¡¼JIN¡Ê¥¸¥ó¡Ë¤¬¡¢31Æü¤«¤é2Æü´Ö¡¢¥½¥¦¥ë¹Ù³°¤Î¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡ËÊ¸Äá¶¥µ»¾ì¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¡ÖThe 02 arena¡×¤Ç¤â¼Â»Ü¤·¡¢Æ±¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«¤¤¤¿ºÇ½é¤Î´Ú¹ñ²Î¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ÊÆ¹ñ¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡¦¥Û¥ó¥À¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊHonda Center¡Ë¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ²Î¼ê»Ë¾åÎòÂåºÇÂ¿´ÑµÒ¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥À¥é¥¹¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊAmerican Airlines Center¡Ë¤òÁ´ÀÊ´°Çä¤µ¤»¤¿½é¤Î´Ú¹ñ¥½¥í²Î¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Î·ÝÇ½ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥¹¥¿¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥¢¥¤¥É¥ëÃË»Ò¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£16Æü¸á¸å3»þ1Ê¬¤«¤é23Æü¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅêÉ¼¤Ç¡¢8649É¼¤ò½¸¤á¤¿¡£
Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢BTS¥á¥ó¥Ð¡¼JIMIN¡Ê¥¸¥ß¥ó¡Ë¤¬¡¢5Ëü7976É¼¤Ç208½µÏ¢Â³1°Ì¤ò¼é¤ê¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×PM¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¸¥å¥Î¤¬2Ëü8786É¼¤Ç2°Ì¡¢BTS¤ÎV¡Ê¥ô¥£¡Ë¤¬5342É¼¤Ç4°Ì¡¢BTS¤ÎSUGA¡Ê¥·¥å¥¬¡Ë¤¬2339É¼¤Ç5°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£