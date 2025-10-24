

「近視になってもメガネをかければいい」と思っている人は少なくないが、実は近視は将来的に失明につながる眼疾患の発症リスクを高める、危険な疾患なのである。しかし、身近に眼疾患の経験者がいなければ、その実感が湧かない人がほとんどではないだろうか。

『近視は病気です』の著者であり、近視の予防を呼びかける眼科医である窪田良氏の対談企画。お招きしたのは、子どもの不登校支援や多様な学びの提供に取り組む白井智子さん。これまで四半世紀にわたって注力してきたフリースクールなどの活動について語ってもらった。3回目となる今回は、不登校や子どものアタッチメント（愛着）形成に対する、日本と海外の違いについて掘り下げる。

「個々のいいところを伸ばす」オーストラリアの教育

窪田：白井さんの教育への使命感の根底には、ご自身がオーストラリアで子ども時代を過ごしたことが関係しているのでしょうか。





白井：それは大きいと思います。私は4歳から8歳までをオーストラリアで過ごしましたが、日本に戻ってからは2国間の教育の違いをとても強く感じました。

オーストラリアではそれぞれの子どもの長所を伸ばそうとするのに対して、日本はみんなと同じように振る舞えなかったり、成績が悪かったりするだけですべてが否定されてしまうと感じました。

自分だけでなく、周囲にも苦しんでいる子どもが多いと感じていました。でもそれって、単にその学校やクラスが合わないだけなんですよね。

フリースクールの取り組みを始めた頃、私は「教育界のジャンヌ・ダルク」なんて言われて、何だかぶっ飛んだことをしているように扱われていました（笑）。でも、私はオーストラリアの学校でされてうれしかったこと――「個々のいいところを伸ばす」という方法を再現しているだけだったんです。

白井：最近、私がしてきたことは「教育」ではなく「アタッチメント（愛着）形成」だったのだと考えるようになりました。

書籍のタイトルにも「誰も取り残されない教育をつくる」という言葉を入れましたが、私が今のテーマとして掲げているのは、「誰もが愛着形成できるセーフティネットを構築すること」です。子どもが生まれたからといって、誰もが自動的によき親になれるわけではありません。「親ガチャ」などという悲しい言葉もあります。

しかし、どんな家庭の子どもも愛着形成ができる社会にすることが、大人たちの責任だと思うのです。血がつながっていなくても、丁寧に信頼関係を築けば愛着形成は可能です。

日本の学校ではどうしても教科学習に目が向きがちですが、愛着形成においても取り残される子どもがいないようにすることが、社会の安定につながります。

社会全体で子どもを支え育てるという空気

窪田：実は私も、授業を集中して聞けずに動き回る子どもでした。でも勉強はできたので、先生は私を叱ることなくほったらかしにしていたんです。それが無視されているようで寂しかったし、叱られている子どもをうらやましく感じることもありました。

ところがあるとき、たまりかねた先生にビンタされたんです！ もちろん暴力はいけませんが、「僕を見てくれた！ ほかの子と同じように叱ってくれた！」と妙に嬉しくなったのを覚えています。

白井：それは象徴的な出来事ですね。

窪田：オーストラリアでは、学校関係者や教員個人にも、アタッチメントについての知識があるのですか？

白井：オーストラリアには、学校に限らず、社会全体で子どもを支え育てるという空気があったと思います。自分の子どもでもよその子どもでも存在を全肯定し、叱るときもその尊厳を傷つけない。子どもは自分が大切にされる存在だという実感をもって育ちます。

でも日本は謙遜することが美徳なので、あまりわが子を褒めることはしませんよね。また、儒教文化の影響も非常に強く、年長者の指示に従わないと「親不孝」「ダメな子」という扱いを受けてしまう。

窪田：ほかにも海外の特徴的な取り組みがあれば教えてください。

白井：教育先進国とされているフィンランドでは、子どもを不登校にさせないために徹底した取り組みを行っていました。子どもの行き渋りが起きたときには、教員だけでなく医師や心理士、言語聴覚士などがチームになってサポートするのです。

子どもを学校に向かわせるための努力も惜しまず、クラス替えも転校も時間割変更も校長による家庭訪問も、できることは何でもしますという感じでした。

また、学校で子どもの顔を見ることを目的としているので、フィンランドでは原則としてホームスクーリングを認めていませんでした。一人も取り残さないことを徹底した結果、成績上位と下位の子どもの差が小さく、エリート育成はあまり得意でないという一面もあります。教育政策で何に重きをおくかは、国によって大きく異なっていると言えます。

居場所が増えると、子どもの自己肯定感や有用感が上がる

窪田：エリート育成に重きを置かないフィンランドでは、何を重視しているのですか？

白井：大切にしているのは、学校が果たす福祉の入り口としての役割です。一日一回、何時でもいいから子どもを学校に来させることで、虐待や経済問題など、家庭内に潜むリスクに気付くことができるとされています。この点は私も重視しているところで、フリースクールも同様の役割を担うことができると考えています。

また、内閣府の調査では、居場所が増えることに比例して子どもの自己肯定感や意欲が上がるという結果も出ています。これはもう、ウソでしょうって笑ってしまうぐらいわかりやすい変化なんです。





窪田：学校と家以外の居場所によって、子どもが立ち直れたケースがあれば教えてください。

白井：水泳選手の砂間敬太さんとは、先日の大阪・関西万博でも一緒に登壇したのですが、実は彼も不登校の経験者です。学校の代わりに毎日スイミングスクールに通っていたことが功を奏して、東京オリンピックの日本代表にまでなりました。いろいろな居場所と学びを持っておくことが、人生の彩りを増やしてくれるという好例です。

子どもの不登校を理由に親が仕事を辞めないほうがいい

窪田：素晴らしいですね。不登校の子どもに対して、周囲の大人がすべきことや避けたほうがいいことはありますか？

白井：子どもの一瞬一瞬の小さな成長を認めることがいかに大切か、日本の大人はもっと意識してもいいと思います。

逆に避けてほしいのは、子どもが不登校になったとき、それを理由にして親が仕事を辞めてしまうことです。家の中に親と1対1でこもっているのは子どもにとってもプレッシャーで、互いに息苦しいものです。家の外に安心できる場所を作ることが、不登校の子どもへの対処の第一歩です。こうした場所を探し、増やすことが大切です。

