女優上白石萌音（27）が24日、東京・上野の国立西洋美術館で「オルセー美術館所蔵 印象派−室内をめぐる物語」（10月25日〜26年2月15日）の展覧会アンバサダーとしてトークセッションを行った。

気になる作品に挙げていたモネの「アパルトマンの一隅」を実際に見た上白石は「静かな衝撃が強くて、吸い込まれていきそうでした。独特の魅力と、今まで私が見てきたモネの作品にはあまりなかったような空気感があって、この目で見たことはずっと忘れないだろうなと思いました」と感激した。

室内での人の営みなどを描いた作品がテーマの展覧会。上白石は「時代が変わって暮らしの様式は変わりましたが、生活の営みの本質自体はあまり変わっていないので、絵を見ているうちにこういう瞬間あるよねとか、分かる、分かるって、すごく共感している自分に気づきました」と話していた。

装飾品も見どころで、司会者にもし一つ持って帰れるなら？ と聞かれると上白石は、モネの「睡蓮」のタペストリーを挙げ、「大きなタペストリーを制作するという計画があったらしく、その一部、実現した部分が展示されています。同じモネでもありますし、いただけるんですか？ 飾る場所がありませんね」と笑った。

音声ガイドも務めており「鑑賞者の皆さまと肩を並べているような空気感が出せるように意識をしながら収録しました」と話した。