今季開幕からオランダ・エールディヴィジで9戦11ゴールと大暴れしているフェイエノールトFW上田綺世。現在エールディヴィジの得点ランク首位に立っていて、今は手がつけられない状態となっている。



そんな上田に見えてきた数字がある。2015-16シーズンにADOデン・ハーグの選手としてエールディヴィジ16ゴールを記録した元日本代表FWハーフナー・マイクの数字だ。



194cmのサイズを誇る大型FWとして代表でも18試合を戦ったハーフナーは、エールディヴィジではフィテッセ時代にも2012-13シーズンにエールディヴィジ11ゴール、2013-14シーズンに10ゴールを記録するなど、確かな結果を残していた。





その中でもキャリアハイとなったのがデン・ハーグで16ゴールを決めた2015-16シーズンで、今季の上田はこの数字を超える可能性が高くなっている。当時のハーフナーは得点ランク7位に入っており、得点王にはAZでプレイしていたFWフィンセント・ヤンセンが27ゴールで輝いている。今季の上田にはエールディヴィジでの日本人最多得点記録を塗り替えることに加え、エールディヴィジ得点王のタイトルの期待もかかる。エールディヴィジで得点王を獲るには25ゴール以上は決める必要がありそうだが、上田はどこまで数字を伸ばせるだろうか。