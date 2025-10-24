昨年10月、パナシナイコス所属でシェフィールド・ユナイテッドでもプレイしたギリシャ代表DFジョージ・バルドックが自宅のプールで死体で発見されるという事件が起こった。検死の結果、バルドックの体内からはアルコールや薬物の反応は検出されず、事故であるとされている。



公聴会で明らかになったこととして、バルドックは事故の翌日、幼い息子ブロディくんの1歳の誕生日を祝うためにイギリスへ渡る予定だったという。ギリシャ代表ではあるがバッキンガムシャー生まれであり、前シーズンにバルドックはシェフィールド・Uでプレイしていたため、家族はそのままイギリスに留まっていた。





なんともいたたまれない気持ちになるが、バルドックは多くの財産を家族に遺していたようだ。バルドックは遺言を遺していなかったため、財産は自動的に近親者に渡されることになる。遺言検認書類によると、バルドックが遺したお金の総額は578万1399ポンド。借金を精算すると、409万1003ポンド（約8億円）が残ることになるという。『THE Sun』が裁判所文書を閲覧したところによると、彼の財産は婚約者アナベル・ディグラムさんによって、未成年のブロディくんの使用と利益のために、18歳になるまで管理されることになっているという。アナベルさんがInstagramに投稿した追悼文のなかには、ブロディのために道を見つけると記されていた。「私たちの愛しい息子にとって、完璧な父親でした。あなたは私を完成させてくれました。あなたは私の世界だったし、私たちもあなたの世界だったと確信しています。ブロディの笑顔、クスクス笑い、人を惹きつける人柄とともに、あなたはここにいます。私の世界は二度と元には戻らないけれど、ブロディのために道を見つけます。約束します。ずっと、これからもずっとあなたを愛しています、G」悲劇的な死を遂げてしまったバルドックだが、多くの資産と愛を幼い息子に遺していた。