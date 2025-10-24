藤あや子「人気のレストラン」初めて訪れた店で薬膳鍋を堪能「このお鍋是非お勧めします」

演歌歌手の藤あや子が22日に自身のアメブロを更新。ピラティスの先生におすすめされたというレストランを訪れたことを報告した。

この日、藤は「薬膳鍋 こんな寒い日はあったかいお鍋がいいですよね」と切り出し、鍋の写真を公開。「先日初めて来店した人気のレストラン」と明かし「ピラティスの先生のお勧めで来店しましたが人がいっぱいでビックリ」と店内の盛況ぶりに驚いた様子をつづった。

続けて、料理について「いろんな種類のキノコがもりもりなんです」と説明し「お肉はセットが豚肉で追加でラム肉もオーダー」したことを報告。「子どもの頃からラム肉はBBQで食べていたので大好き」と明かした。

また「クミンの香りの辛いスープ＆辛味の少ないコクのある白湯スープ」と2種類のスープを紹介し「胃腸に良いスープだそうです」とコメント。「それにしてもキノコでお腹がいっぱいになるなんてすごいヘルシー」と感心した様子で述べ、締めには「クロレラ入り麺」を食べたことを明かした。

最後に「美味しかった〜このお鍋是非お勧めします」と絶賛し、ブログを締めくくった。