ポケモンとクリーチャーズ、ディー・エヌ・エーが共同開発するスマートフォン向けアプリ「Pokémon Trading Card Game Pocket（ポケポケ）」は、30日に正式サービス開始から1周年を迎える。これを記念して、各種アップデートやイベントが実施される。

1周年アップデートでは、最新弾までの♢1～♢4のカードをフレンドにプレゼントできる新機能「おすそわけ」が追加される。相手が持っていないカードや欲しいカードを、1日1枚まで送ることができる。また、「おすそわけ」で受け取れるカードも1日1枚までとなる。

さらに、トレードできるカードの範囲も拡大。最新弾の拡張パックや★2・色違い1～2のカードも交換対象となる。このほか、ゲットチャレンジでは、最新エキスパンション内で未所持のカードが出現しやすくなるほか、表示カードに所持枚数が表示されるようになる。

新拡張パック「メガライジング」も登場。このパックから新シリーズが始まり、メガギャラドスやメガバシャーモ、メガチルタリスなど、メガシンカしたポケモンが新たに登場する。

1周年を記念した各種キャンペーンも実施。拡張パック「メガライジング」のプレゼントをはじめ、「1周年記念スペシャルミッション」や、Aシリーズのプロモカードが手に入る「復刻PROMOドロップイベント2025」「復刻PROMOゲットチャレンジイベント2025」などが開催される。

また、東京メトロとのスタンプラリーも開催される。期間は10月30日～12月21日。全30駅を巡るとオリジナル壁紙が入手でき、全駅達成者の中から抽選で50人にオリジナルパスケースが当たる。

さらに、1周年を記念した映像も公開予定。米ニューヨークのタイムズスクエアでは先行上映が行われる。