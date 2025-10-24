松本人志、ひさびさの“大喜利司会”姿 回答者で参加希望も「プライベートな問題がまだ解けてない」
お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が、24日に開設された11月1日に開始する新配信サービス『DOWNTOWN＋』の公式YouTbeチャンネルの新番組「大喜利GRAND PRIX」の予告編に登場。久しぶりに「大喜利」の司会を務める姿を解禁した。
【動画】久々の動く松っちゃん⋯！公開された「大喜利GRAND PRIX」予告
同番組については、「松本人志が主催する前代未聞の大喜利大会が開幕。大喜利猛者たちが、意地とプライドをかけて挑む。ルールは『芸人自らがお題を作成し、そのお題をライバルたちが回答する』かつてない大喜利バトルに、芸人たちの真価が問われる！ライバルたちの想像を超える難問に頭を抱える芸人たち。果たして審査員の松本人志が“認めた者”だけに与えられる究極の称号を掴むのは誰だ!?」と説明。この日の予告編では、松本のほか、回答者として 予告編動画の「大喜利GRAND PRIX」には、ロングコートダディ・堂前、真空ジェシカ・川北、千原兄弟・千原ジュニア、ななまがり・森下が出演している。
公開された予告編で、松本は「ガッツリ、大喜利ですからね」と本企画を説明。そのうえで「きょうそっち（プレイヤー）として参加したかった」と言いながら「プライベートな問題がまだ解けてない」とボケ、出演者、観客を笑わせた。
