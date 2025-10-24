¡Ú½ÀÆ»¡Û½÷»Ò78¥¥íÄ¶µé¡¦ÁÇº¬µ±¤¬¹ÖÆ»´ÛÇÕ¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ°ÊÍè¤ÎÉüµ¢¤Ø¡¡ÀÆÆ£Î©¡¢½®µ×ÊÝÍÚ¹á¤é¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
¡¡Á´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤Ï24Æü¡¢¹ÖÆ»´ÛÇÕ¡Ê11·î1¡Á2Æü¡¢ÀéÍÕ¥Ý¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï1Æü¤Ë½÷»Ò7³¬µé¡¢2Æü¤ËÃË»Ò7³¬µé¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡½÷»Ò78¥¥íÄ¶µé¤Ë¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÁÇº¬µ±¡Ê25¡á¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¡£ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¸å¤Ëº¸É¨¤Î¥±¥¬¤ÇÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ò´þ¸¢¤·¤Æ7°Ì¡£ÍâÆü¤Îº®¹çÃÄÂÎ¤â½Ð¾ì¤»¤º¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¸ø¼°Àï¤Î¾ö¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤¬¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ°ÊÍè1Ç¯3¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢Àï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½ÁÈ¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò57¥¥íµéÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î½®µ×ÊÝÍÚ¹á¡Ê27¡á»°°æ½»Í§³¤¾å¡Ë¤ÈÃË»Ò100¥¥íÄ¶µé¤ÎÀÆÆ£Î©¡Ê23¡áJES¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¡£½®µ×ÊÝ¤Ïº£Ç¯2·î¤«¤éÎý½¬µòÅÀ¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Î¹ñÆâÂç²ñ½Ð¾ì¤Ï6·î¤ÎÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÎÂÐ¹³Âç²ñ¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¡¢¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£ÀÆÆ£¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤Ë¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Éüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯8·î¤ÎÁ´ÆüËÜ¼Â¶È¸Ä¿ÍÁª¼ê¸¢¤Ç½àÍ¥¾¡¡£º£²ó¤¬Éüµ¢2ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡6·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¸Ä¿ÍÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿³Æ³¬µé¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷º£Âç²ñ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤»¤º¡£12·î6¡Á7Æü¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£