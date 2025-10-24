女優の山田杏奈（24）が24日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。なにわ男子の長尾謙杜（23）の人柄について語った。

この日は、映画「恋に至る病」（監督廣木隆一、24日公開）で、自身とダブル主演を務めた長尾と出演。長尾の印象について「世渡り上手っぽい」という山田は、「話してても、“全然知らない人でも僕、話しかけに行くんだよね”っていうワードが出てくる」と明かした。

そして映画の撮影中、ヘアメークスタッフを長尾が「ママ」と呼んでいたことを“暴露”。「お母さん世代のメークさんだったんですけど、“ママ〜”ってずっと呼んでました」と打ち明けると、スタジオでは「怖っ」「凄い」などの声が上がった。

番組MCの「ハライチ」澤部佑が「何かしらの“作戦”が発動してるよね」と感心すると、長尾は「作戦は発動してるかもしれない」と認めつつ、「でもやっぱり“ママ”って呼ぶと距離も縮まる」と告白。「メークさんと仲良くなって、どんどんスタッフさんの名前を聞いて、最終的にはスタッフさんの名前を知れるように」と、その真意を説明した。

これに澤部は「なるほど！」と納得。「まずはメークさんと過ごす時間が長かったりするもんね」と同意すると、長尾は「長いんで、“あの方は何ていうお名前ですか”って聞くのも聞けるように」と語った。

しかし「アンジャッシュ」児嶋一哉は「でも若い人にはママって言えないでしょう？」と指摘。「微妙なラインだと“誰がママやねん！”って」とツッコむと、長尾は「そういう時とかは“姉さん”とか言いながら」と解説。共演者からは「上手」と絶賛されていた。