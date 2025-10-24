乃木坂46・松尾美佑が自身のブログを更新し、12月31日をもって、乃木坂46を卒業し、芸能界を引退することを発表しました。

【写真を見る】【乃木坂46・松尾美佑】年内での卒業・引退を発表「もう全てやり切ったなと心の底から言い切れるタイミングが来ました」





松尾さんは、「別の世界へ」と題してブログを更新。「松尾美佑です。皆さんにお知らせです。40枚目シングルをもちまして、乃木坂46を卒業します。」と投稿しました。









松尾さんは、卒業の時期について、「キラキラとしながら卒業していく先輩方や同期の背中を沢山見送る中で、いつか、めっちゃ楽しい！！これ以上ないよ！！！って時に卒業しようと心に決めていました。」と投稿しました。









続けて、「私がここに居て出来ることは もう全てやり切ったなと心の底から言い切れるタイミングが来ました。今が1番幸せ。私には眩し過ぎる ここ が好き。そう思ったタイミングで卒業を決めました。」と、卒業を決めた思いを綴っています。









松尾さんはさらに、「新たな場所へ向かってこれからも自分の人生を進めます。活動期間は今年の大晦日、12月31日までです。卒業後は芸能活動も引退します。」と、年末の卒業と同時に、芸能活動から引退することも明らかにしました。









そして、「年末まで、皆さんもメンバーもスタッフさんも、関わって下さる全ての皆さん、 最後までよろしくお願いします！それではまた〜」と締めくくっています。







