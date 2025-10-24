ドジャースのロバーツ監督が記者からの“悪役”というワードを用いた質問に応えました。

昨季世界一をつかんだドジャースは今季のポストシーズンで地区シリーズでフィリーズに1敗したのみで10戦9勝でワールドシリーズに勝ち上がってきました。

日本時間24日の前日会見では、以前ロバーツ監督が発した「あと4勝して野球を台無しにしよう」のコメントを用いて記者から、「自身が悪役になったと感じていますか」という質問が飛び出しました。

それについてロバーツ監督は「自分が悪役だとは思いません。ドジャースが野球を台無しにしていると言った人たちをからかっていただけです。明らかに私はそうは思っていません」ときっぱり否定。

「野球は今、素晴らしい状態にあると思います。非常に優れた選手たちがいて、とてもエキサイティングです。視聴率も上昇している。これは素晴らしいワールドシリーズになるだろう。だからドジャースについてそう言う人たちをちょっとからかっていただけだ。でも、自分が悪者扱いされないことを願っているよ」と話しました。