LE SSERAFIMチェウォン、美ウエストのぞくへそ出しコーデ ティースジュエリーにも注目集まる「何着ても似合う」「真似したい」
【モデルプレス＝2025/10/24】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が10月23日、自身のInstagramを更新。へそ出しファッションを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】25歳人気韓国アイドル、ほっそりウエストちらり
チェウォンはTシャツに黒いカーディガン、デニムを合わせ、いたずらそうに笑うショットを複数公開。ティースジュエリーと思われるものを見せ、引き締まったウエストをのぞかせている。
この投稿には「可愛い」「何着ても似合う」「歯ピアス？おしゃれ」「ファッション真似したい」など反響が集まっている。（modelpress編集部）
◆チェウォン、美ウエスト＆ティースジュエリーちらり
