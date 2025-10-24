キム・チェウォン（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/24】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が10月23日、自身のInstagramを更新。へそ出しファッションを披露し、話題を呼んでいる。

◆チェウォン、美ウエスト＆ティースジュエリーちらり


チェウォンはTシャツに黒いカーディガン、デニムを合わせ、いたずらそうに笑うショットを複数公開。ティースジュエリーと思われるものを見せ、引き締まったウエストをのぞかせている。

◆チェウォンの投稿に反響


この投稿には「可愛い」「何着ても似合う」「歯ピアス？おしゃれ」「ファッション真似したい」など反響が集まっている。（modelpress編集部）

