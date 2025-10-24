市川團十郎、母の姿公開「漂う気品」「佇まいから美しい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/24】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が22日、自身のブログを更新。楽屋を訪れた母・堀越希実子氏の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】66歳歌舞伎俳優「佇まいから美しい」母の姿
團十郎は「嬉しいね…3日に成田屋の後援会ありまして、その話の為楽屋きてくれてます」と自身の楽屋を訪れてくれたという母・堀越氏の姿を投稿。薄墨色の着物に、金の文様の入った黒地の帯を結び、指を膝に揃えて正座する姿が写されている。
この投稿は「漂う気品」「凛としてる」「素敵な着物と帯」「佇まいから美しい」「さすがお母様」「格が違う」といった反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
