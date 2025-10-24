アニメ「あたしンち」新エピソード配信決定 “毎月20日に5ヵ月連続”【原作・けらえいこコメント】
【モデルプレス＝2025/10/24】ホームコメディアニメ「あたしンちNEXT」が、11月20日より新作エピソードの配信を公式YouTubeチャンネルほかでスタートする。
けらえいこに氏よるマンガ「あたしンち」は、1994年に連載開始。本作は、母、父、高校2年生の姉みかん、中学2年生の弟ユズヒコの一家4人の物語で、ありのままの家庭風景、学校生活、ご近所さんとの交流など、タチバナ家を中心とした日常をエモーショナルに楽しく、カオスに描いたコメディ作品となっている。
2002年からはテレビアニメが放送され、連載開始から30年が経った今もなお人気を誇り、連載も続く長寿作品で、2024年には新シリーズとなるアニメ「あたしンちNEXT」の配信がスタート。これまでのアニメ本編が配信されている公式YouTubeチャンネルでは7月に登録者数が150万人を越えるなど、令和も「あたしンち」が愛され続けていることがうかがえる。
このたび、「あたしンちNEXT」の新エピソードが、公式YouTubeチャンネルを中心に11月20日から毎月20日18時30分に5ヶ月連続で配信されることが決定した。新作エピソードのタイトルは、11月20日配信の第6話「ユズひとりでメロン」（出典「あたしンちベスト」7巻／赤肉メロン）、12月20日配信の第7話「父母バタバタ1泊旅行」（出典「あたしンちベスト」10巻／固形燃料）、1月20日配信の第8話「夢の中のトイレ」（出典「あたしンちベスト」10巻／夢のトイレ）、2月20日配信の第9話「川島さみしい夏休み」（出典「あたしンちベスト」10巻／夏休みに悔いなし）、3月20日配信の第10話「岩木くんと映画に行きたい」（出典「あたしンちベスト」2巻／これから映画）。いずれもアニメ化は初となるエピソードとなる。
今回の新作エピソードの配信にあたり、原作のけらえいこ先生は「みなさんのご視聴のおかげで今年も新作ができました！感謝です！」と喜びをコメントした。また、新作エピソードの配信にあたり、新たなキービジュアルとPVも合わせて解禁された。キービジュアルにはけら先生の描き下ろしイラストとアニメの各キャラクターがデザインされたポップなビジュアルに仕上がりに。PVでは新エピソードと合わせて家族の紹介を「母」が行っている。（modelpress編集部）
・11月20日配信：第6話「ユズひとりでメロン」（出典「あたしンちベスト」7巻／赤肉メロン）
・12月20日配信：第7話「父母バタバタ1泊旅行」（出典「あたしンちベスト」10巻／固形燃料）
・1月20日配信：第8話「夢の中のトイレ」（出典「あたしンちベスト」10巻／夢のトイレ）
・2月20日配信：第9話「川島さみしい夏休み」（出典「あたしンちベスト」10巻／夏休みに悔いなし）
・3月20日配信：第10話「岩木くんと映画に行きたい」（出典「あたしンちベスト」2巻／これから映画）
◆「あたしンち」2024年より新シーズン配信
◆「あたしンち」2025年11月20日より新エピソード配信決定
◆「あたしンちNEXT」これから配信される作品
