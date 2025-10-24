タナカガ、夫・娘・愛犬2匹との記念日ショット公開「憧れの家族」「見るたび綺麗になってる」の声
【モデルプレス＝2025/10/24】男女2人組YouTuber・パパラピーズのタナカガが10月22日、自身のInstagramを更新。夫と子どもとの結婚3周年記念の家族写真を投稿し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳美女YouTuber「見るたび綺麗に」仲睦まじげな家族5ショット
タナカガは「3回目の結婚記念日」と記し、続いて「お互いがお互いにサプライズで似たような花を送り合うという、夫婦って感じの日でした笑」と綴り、記念日を祝うケーキと、花束の写真を公開。さらに夫が愛犬2匹を抱き、タナカガが娘を抱くショットなどを投稿した。
この投稿に「プレゼント素敵」「憧れの家族」「おめでたい」「見るたび綺麗になってる」などとコメントが寄せられている。
タナカガは2022年11月に結婚を発表。2024年7月4日に自身のSNSを通じ、第1子出産を発表した。（modelpress編集部）
