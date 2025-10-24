スヌーピーミュージアムが11月からクリスマス一色に！3メートルの巨大ツリーやサンタグリーティング、限定グッズも
東京・町田市の南町田グランベリーパーク内にある「スヌーピーミュージアム」では、2025年11月1日(土)から12月25日(木)まで、館内をクリスマス装飾で彩る季節限定イベント「ハッピー・クリスマス」が開催される。
今回のテーマは「スヌーピーだらけのクリスマス」。スヌーピーだらけのツリーやクリスマス仕様のフォトスポット、特別なグリーティングなど、たくさんのスヌーピーアートに囲まれてクリスマス気分を満喫できる。ここではイベントを100パーセント楽しむために、押さえておきたい5つのポイントを紹介しよう。
■1. これは撮りたい！クリスマス限定フォトスポット3選
ミュージアムに足を踏み入れると、まず目を奪われるのが高さ約3メートルの巨大クリスマスツリー。スヌーピーのオーナメントがこれでもかというほど飾られた、まさに「スヌーピーだらけ」のツリーは圧巻！さらに、スヌーピーの親友・ウッドストックたちでデコレーションされたツリーも登場。黄色い小鳥たちがたくさん飾られたツリーは、かわいさ満点で思わず笑顔になってしまう。
また、約500体のスヌーピーに囲まれて写真が撮れる「スヌーピー・ぬいぐるみウォール」と、ミュージアム横の「スヌーピー・ウィンドウ」もクリスマス仕様に変身！どこを切り取っても絵になるフォトスポットで、特別な一枚を撮影してみて。
来館者全員に、ノベルティとして「ハッピー・クリスマス」ステッカーをランダムで1枚プレゼント(全4種類、※なくなり次第終了)。コミック「PEANUTS」のクリスマスエピソードを切り取ったレアなステッカーは、コレクションに加えたい。
■2. 11月8日限定！サンタ姿のスヌーピーに会えるチャンス
2025年11月8日(土)にはグリーティングイベントを開催。サンタクロースの衣装をまとったスヌーピーが来館者をお出迎え。時間は(1)10時〜10時30分、(2)12時〜12時30分の2回、場所はスヌーピーミュージアムのエントランス(予定)。サンタ姿のスヌーピーに会えるのは貴重な機会なので、特別な思い出を作りにぜひ参加してみよう。
■3. おうちでもスヌーピークリスマス！限定グッズをチェック
世界でここにしかない、PEANUTSオリジナルグッズがそろうミュージアム内のショップ「ブラウンズストア」では、クリスマス限定グッズが続々登場。
2025年11月1日(土)発売の注目アイテムは、ファー素材を使った「もこもこミラー」(2530円)。表はスヌーピーの耳と鼻が表現されたシンプルなデザインで、鏡には1950年代の走るスヌーピーがプリント。毎日使うたびに癒やされること間違いなし。
つけ心地＆温かさ抜群の「ファーマフラー」(全2種／各3850円)も要チェック。1950年代の冬を感じるスヌーピーの刺しゅうがワンポイントで、寒い日のおでかけが楽しくなりそう。
思わず撫でたくなるような手触りの「ブランケット入りクッション SN&Doghouse」(5990円)は、ファークッションの中にもこもこのブランケットが入った機能的アイテム。おうちはもちろん、車内やオフィスでも活躍してくれる。
くすみカラーがおしゃれな「ルームソックス」(全2種／各1760円)。特別なタグが付いたオーガンジー生地の巾着に入っていて、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったり。
そして2025年11月29日(土)には、「ぬいぐるみコスチューム クリスマスサンタ」(4950円)が発売。サンタの洋服、帽子、ひげ、ブーツの4点セットで、おうちのスヌーピーをサンタに変身させられる。「ぬいぐるみスタンダード スヌーピー M」にジャストサイズなので、持っている人は要チェック！
■4. 自分だけのクリスマス缶バッジを作ろう！
大人気の缶バッジ作り体験に、期間限定のクリスマス限定デザイン(全4種類)が登場。ガチャガチャを回してランダムで出てきたデザインに、コミックと同じシュルツフォントのアルファベットシールを貼って、自分だけの缶バッジを作ってみよう。費用は500円で、毎日10時〜18時(最終受付17時30分)に体験可能。
レギュラーデザイン6種類に加えて、クリスマス限定4種類が楽しめるので、何度でも挑戦したくなってしまう。友達と一緒に作ったり、プレゼントにしたりするのもすてき。
■5. 「もっとスヌーピーだらけに」75周年展も同時開催中！
実は今、スヌーピーミュージアムは「もっとスヌーピーだらけに」をテーマに、展示も体験もさらにパワーアップ中。2025年9月からは、「PEANUTS」誕生75周年を記念した特別企画展「ザ・スヌーピー展 世界のともだちになった犬。」も2026年3月1日(日)まで開催している。
スヌーピーのおもしろい姿や、魅力あふれるさまざまな表情をたっぷり紹介する企画展では、普段は見られない貴重な原画も展示。クリスマスイベントと一緒に楽しめば、「PEANUTS」の世界観を存分に満喫できる。
隣接する「PEANUTS Cafe」でも、「ハッピー・クリスマス」と連動した限定メニューが登場予定。詳細は後日公式サイトで発表されるので、お楽しみに！
これからの季節、室内で快適に過ごせるスヌーピーミュージアムはおでかけ先にぴったり。ホリデーシーズンの思い出を作りに足を運んでみてはいかが？
※イベント内容は変更になる場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
