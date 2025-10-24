なくしたときの救世主！ Pixelイヤホン、片耳だけ簡単に購入できます
ワイヤレスイヤホンで一番怖いのは、気がついたら片っぽだけどっかいっちゃってること。ニコイチガジェットなので、片耳なくすと全部が使えなくなってしまいます。しかし、メーカー側にもユーザーの声は届いており、イヤホン片耳だけを販売する企業も増えてきました。
Google（グーグル）のイヤホン、Pixel Budsの最新モデルも片耳だけ公式ストアから購入可能です。
アクセサリーとして購入可能に
実は、Pixelイヤホンの片耳、以前から修理サービスの一環として購入が可能でした。が、それがもっと簡単に、Googleストアのアクセサリーの一覧に並ぶようになりました。
片耳イヤフォンは、色と左右のどちらかを選んで購入。
対象イヤフォンはPixel Buds Pro 2とPixel Buds 2a。Pro 2が片耳1万1000円、2aが9,500円です。
Pixel Buds Pro 2の価格は3万6800円なので、両耳と充電ケースと思えばちょうどな価格設定です。また、交換用のイヤーチップも販売あり。
海外のGoogleストアでは充電ケースの単体売りもありますが、現時点では日本のストアは非対応。
修理する権利も大切ですが、うっかりしちゃったときの安心対策としての個別パーツ売りもとてもありがたいですね。
Source: 9to5Google
