着なくなった服を押しこんだクローゼット、本がぎっしり詰まった本棚、使わないお皿だらけの食器棚……。モノで溢れた家にうんざり、という読者も多いのでは。一方、これまでに7000人以上の受講生へアドバイスをしてきた人気整理収納アドバイザー・阿部静子さんは「こんな時代だからこそ、人生の折り返し地点を過ぎたら片づけたもの勝ち」と断言します。その阿部さんが50代以上に向けて、お手軽片づけ術を伝授！ 今回のテーマは「衣替え」です。

【写真】押入れにはすのこを設置。著者宅

* * * * * * *

基準は「来年も使う？」

長かった残暑もようやく落ち着いた今、「実は衣替えもこれから」という方も多いのではないでしょうか。そこで今回は「衣替え」における実践的なテクニックをご紹介したいと思います。

まずは何より、これからしばらく出番のない＜夏の名残のもの＞の片づけから考えてみましょう。

たとえば、夏に履いたサンダルはこのタイミングでお手入れを。傷みがあるものは処分を。他にもケアすべきは夏用のかごバッグ、UV手袋、サングラス、夏用アクセサリー、水着、扇風機、ハンディファン、虫よけ、レジャーシート…などになるでしょうか。



片づけ講座の受講生が手放したサンダル（写真：著者）

これらの夏の名残のものをしまう際のポイントは、いずれも「なんとなくしまわない」ということにあります。

「来年も使う？」を基準に残すか、手放すかを判断するようにしてください。

衣替え＝暮らしを整える習慣

続いて服の「衣替え」について。

最近は、「そもそも衣替えをしない」と話す方もいるようですが、衣替えはただ服を入れ替えるだけではなく、“暮らしを整える習慣”。服の見直しやお手入れをする意味で、大事なイベントです。

服についても、サンダル類と同様、まず来シーズン着ないようなモノをチェック。

着ない服を来シーズンまで残していては場所の無駄になりますから、このタイミングで、可能な限り処分を。そのまま服を入れ替えるのではなく、まず「着ない服を手放す」を意識することが大切です。

とっておくと決めた際、一度でも着た服ならば必ず洗濯やクリーニングを。ぱっと見、きれいだから大丈夫と思っても、夏場である以上、やはり汗をかいているもの。そうなれば、シミや虫食いの原因になってしまいます。

ちなみにクリーニングから戻ってきたときに付いているビニール、どうされていますか？

この袋は、持って帰る時に汚さないためのもの。そのまましまうと湿気により、カビや虫食い、変色してしまう恐れがあるそうです。袋を外し、風通しの良い場所で陰干しをしてからしまうようにしましょう。

また基本ルールとして、よく晴れた日など、なるべく湿度が低い日を狙って行うのがベスト。そしてぎゅうぎゅうに入れるとシワがつきやすく、においの原因になるだけでなく、虫食いのリスクも高まります。

余裕をもって収納し、なるべく清潔に保つことで、来年使う際に気持ちよく取り出せるよう心がけましょう。



ビニールカバーの例（写真：著者）

必ず防虫剤を

次に、タンスへしまう時のポイントです。

タンスの段には同じ種類のものをまとめて収納していきます。例えばTシャツはTシャツ、パジャマならパジャマをまとめておく。

また、タンスの中に何が入っているか分かるようにラベルを貼ってもいいでしょう。これで来シーズン、迷子にならずに取り出すことができ、また見つからずに無駄な買い物をしてしまう、なんてやりがちな失敗を避けることもできます。

ちなみにタンスにしまう際の防虫剤について。以前は私も入れていませんでしたが、最近の住宅は気密性が高く、虫にとって居心地がいいと聞いてから、必ず入れるようにしています。



必ず防虫剤を”上”に（写真：著者）

基本的に防虫剤の成分は空気より重く、下に広がるものが多いそうなので、置く場所は一番上に。そのうえで、防虫剤は違う種類を混ぜないこと。効果は半年から1年で、古い防虫剤は効き目がなくなるそうなので、定期的に入れ替えましょう。

布団の入れ替えと収納のコツ

そして寝具です。この季節は冬用の毛布や布団を用意するタイミングでもあります。そこで、布団の入れ替えと収納のコツを４つご紹介します。

（1）布団をしまう前にすること

布団をしまう準備として、特に夏は汗や皮脂が思っている以上に布団に染み込んでいます。晴れた日にお洗濯をし、しっかり乾かしてから収納するように心がけましょう。

室内干しなら、サーキュレーターなどを併用するのがおすすめ。湿気が残ったままだと、カビやにおいの原因に。「収納は乾燥が命」──これがポイントです。

（2） 収納する時のコツ

いざ、押し入れやクローゼットに入れるとなったらさらにひと工夫。押し入れの下段は湿気がこもりやすいので、なるべく布団は上段にしまいましょう。

なお、わが家では、下に「すのこ」を敷いて通気を確保しています。

これだけでも湿気のたまり方が全然違います。

圧縮袋の注意点

（3）圧縮袋の注意点

片づけ講座の方からも、「圧縮袋ってどうなんでしょうか？」という疑問をよくいただきます。

羽毛布団のような天然のものの場合、ふっくら感がなくなる恐れがあるため、圧縮には適しません。ポリエステルなどの化繊類は、短期間（半年程度）ならOKと言われています。それでも長期間になると繊維がつぶれてしまうので注意しましょう。

圧縮袋を使用する際も、空気を抜きすぎるのではなく、ややふんわり感を残すのがコツ。

また、このタイミングでの来客用布団の見直しもおすすめです。「もう何年も使っていない」「必要人数分以上に揃えすぎている」という方も多いのでは？ 必要な分だけにしていくことで収納が俄然スッキリします。

お子さんやお孫さんが泊まりに来るのが年に一度、もしくはもっと少ない、という方には、貸し布団もおすすめです。布団自体のコンディションはもちろんのこと、出す・しまう時のお手入れや手間や場所をとることを考え、来客用布団をすべて処分して、貸し布団に変えた、という話を最近よく聞くようになりました。

（4）使う前に

出す時にも以下のひと手間を。使った際の気持ちよさが変わります。

・晴れた日に陰干しして湿気を飛ばす。

・カバー・シーツも洗って清潔に。

・使い終わった防虫剤が残っていたら、処分したり、新しいものに交換。

押し入れから出したまま使うと、布団に付いたこもったにおいが気になることも。使う前に一度空気に触れさせるなどして、においもリセットしましょう。

家の“空気の入れ替え”

最後にまとめると、衣替えや布団の入れ替えでは「湿気をためない・逃がす」が大切ということになります。ですので、このタイミングに限らず

・除湿剤やすのこを活用して湿気を逃がす

・押し入れやクローゼットの戸を定期的に開け、空気を入れ替える

・衣服や布団を詰めすぎずに“風の通り道”をつくる

といった点も普段から気を付けると、よりよいのではないでしょうか。

衣替えも、布団の入れ替えも、次の季節を気持ちよく迎える準備でもあります。今ひと手間かけておくことが来年の自分を助けてくれるはずです。