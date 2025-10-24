大リーグ機構（MLB）は23日（日本時間24日）、公式インスタグラムを更新。ドジャースの大谷翔平投手（31）がトロントのロジャーズ・センターで行ったワールドシリーズ（WS）開幕前日会見に“乱入”したロイヤルズのビンセント・パスクアンティノ内野手（32）とのやりとりを動画付きで投稿し、世界中からの多くの反応を集めている。

大谷の生の声を聞くためブースの周りに集結した報道陣。その中にパスクアンティノは紛れ込んだ。大谷の左前方から「WBCで対戦しましたね。今年はカンザスシティーでも。なぜ僕に対してあんなに剛速球を投げるんですか？僕のことが嫌いなんですか？」と唐突に質問。大谷は予期しない人物からの質問に大笑い。「素晴らしいバッターなので」と返されると、パスクアンティノは「あれは良くない。速すぎるよ、ショウヘイ」と“応戦”し、場の空気を一気に和ませた。

大谷は今年6月28日（同29日）のロイヤルズ戦で、公式戦ではメジャー移籍後最速となる101・7マイル（約163・6キロ）を計測。パスクアンティノはその球をとらえきれず、二ゴロ併殺に打ち取られた。イタリア代表で出場した23年WBC準々決勝でも大谷の102マイル（約164.1キロ）で空振り三振を喫しており、6月の試合後は「最も速い2球を俺に投げてきた。何の恨みがあるんだ？」と笑っていた。

パスクアンティノによると、今回のWSは「MLBのワールドシリーズ特派員として来ている」とのこと。MLBは「VINNEI P CONFRONTS SHOHEI AT MEDIA DAY」（パスクアンティノがメディアデーでショウヘイと対峙）と泣き笑いの絵文字付きで投稿。特派員の行動に対して「大谷翔平が今まで投げた中で最も速い2つの投球は、両方ともヴィニー・パスクアンティノに…。当然、ヴィニーはその理由を見つけなければならなかった」と解説した。

投稿には世界中から「ブルージェイズのみんなが来週同じ質問をするだろう」「WS特派員はすでに大仕事を成し遂げた」「次のWBCではイタリアが勝つよ」など様々な反応があった。