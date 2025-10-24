Image: SUUNTO

頼りになるガジェットはいつも手元に置いておきたいもの。

山を駆け巡るトレイルランナーやハイカーにとっては、アドベンチャーをサポートしてくれる相棒が時計でしょう。

どんな挑戦でも手元で支えてくれる

Image: SUUNTO

フィンランド発のプレミアムスポーツウォッチブランド、SUUNTO（スント）が、新世代アドベンチャーウォッチ「Suunto Vertical 2（スント バーティカル 2）」を発表しました。

大きなアップデートポイントは、再設計された光学式センサーを搭載したことで、あらゆる環境下での心拍計測精度が向上したこと。レース中やトレーニング中に心拍数計測を必須にしているランナー、トレイルランナーにとっては嬉しい限り。精度が高くて困ることはありませんよね。

採用された1.5インチAMOLEDディスプレイは、高解像度かつ最大輝度2000ニトの高輝度。昼夜を問わず、高い視認性を確保しています。直射日光下でも闇夜でもディスプレイが見やすいのは、これまた嬉しいポイント。前作のディスプレイは1.4インチだったので、一回り大きくなっています。

Image: SUUNTO

ちなみに、暗闇での行動をサポートするLEDフラッシュライトがベゼルに搭載されており、トレイルレースやキャンプ時の夜間行動時に役立ってくれそうです。

前作同様、GPS・GLONASS・GALILEO・QZSS・BEIDOUに対応。L1＋L5のデュアルバンド受信で、深い山岳地帯や高層ビル街でも安定した測位が可能です。また、詳細な地形・等高線・ルートを含むオフライン地図をウォッチ本体に保存できます（地図はSuuntoアプリから無料でダウンロード可能）。

Image: SUUNTO

価格は、VERTICAL 2 Titaniumが119,900円（税込）、VERTICAL 2 Stainless が99,000円（税込）。決して安いわけではありませんが、時計に高機能を求めるトレイルランナーやハイカーは検討の余地ありです。現在予約受付中で、2025年10月31日から発売です。

Source: SUUNTO