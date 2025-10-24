オシャレや趣味、友人とのおしゃべりを楽しめない……。それはもしかしたら認知症グレーゾーンかもしれません。早めの対策で引き返せる可能性はある、と専門医は話します（構成：野本由起 イラスト：霜田あゆ美）

3個以上あてはまったら「認知症グレーゾーン」かも？

* * * * * * *

記憶力より意欲の低下に要注意

年齢を重ねるにつれて物忘れが増え、「あれ、これってもしかして認知症かも……」と不安を抱いた経験はありませんか？この違和感に気づき、対処していけるかどうかが、未来の自分を決める分かれ道です。

認知症は、長い年月をかけて進行する生活習慣病の一種。認知症のなかで最も多い「アルツハイマー型認知症」は、アミロイドβというたんぱく質が脳に溜まりはじめ、3段階の過程を経て発症します。その期間は約20年です。

第1段階は、アミロイドβが脳に溜まりはじめているものの認知機能の衰えは見られず、何の問題もない状態。次が、記憶力の低下は見られても日常生活にさほど支障がない、いわゆる「認知症グレーゾーン」。そして最後は、認知症を発症し、生活に支障が出る状態です。

このように、認知症になる人は「軽度認知障害（MCI）」といわれるグレーゾーンを必ず通ります。ですが、すべての人が認知症に進行するとは限りません。なかには発症しないままの人もいますし、適切な対応によって、現状を維持するだけでなく、認知機能の低下を遅らせられる場合もあるからです。

グレーゾーンの期間は、平均7年。さらに、この時期の過ごし方次第で、4人に1人は健常な脳の状態にUターンできるとされています。



（写真：stock.adobe.com）

進行を食い止めるためには、認知症グレーゾーンに差しかかったサインを見逃さないことが重要です。では、具体的にどんな変化が起きるのか。多くの人は「記憶力の低下」を思い浮かべるかもしれませんが、実はそうではありません。

最初に表れるサインは、「意欲の低下」です。「面倒くさい」「まぁいいか」「やめておこう」という言葉が増えたら黄色信号。長年続けてきた趣味が急に面倒になった、人前に出るのに身だしなみに気を配らなくなったという人も要注意です。

この状態を放置すると、家族や親しい人の名前を間違えたり思い出せなくなったりする、イライラして怒りをコントロールできなくなる、ささいなことでパニックに陥る、といった記憶力の低下や感情面のトラブルが目立つようになっていきます。

家事を例に挙げると、洗濯や掃除よりも先に、料理が苦手になるという傾向が。しかし、調理の仕方を忘れてしまうわけではなく、最初はメニューが思い浮かばなくなります。月曜日は焼き魚、火曜日はカレーなどと献立が決まっていれば手際よく調理できますが、自分でメニューを考えることが難しくなってしまうのです。

ほかにも、サインはさまざまなかたちで表れます。次のページのチェックリストで、思い当たるふしがないかを確認してみましょう。

「最近、多いな……」と思ったらチェック！

□ 今、何をしようとしていたか思い出せない

□ 同じことを繰り返し言ったり、尋ねたりする

□ 人と会う約束を忘れたことがある

□ 探し物が多い

□ やろうとしても「まぁいいか」とやめてしまう

□ 長年の趣味が楽しめなくなった

□ 外出が減った段取りが下手になった

□ 会計で小銭を使うのが面倒くさく感じる

□ 今日の日付が言えない

※3個以上当てはまるものがある人は、認知症グレーゾーンの可能性があります。専門の医療機関を受診するとともに、生活習慣を見直していきましょう！

＜後編につづく＞