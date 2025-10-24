朝食の食パンから高級ベーカリーのこだわりパンまで、パンは私たちの日常に欠かせない存在ですが、その世界を深堀りしてみると、さらなる魅力が発見できるかもしれません。今回は、共に大のパン好きであるというNPO法人新麦コレクション理事長・池田浩明さんと編集者・瑞穂日和さんの著書『パンビジネス』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。瑞穂さんによると、苦手な人が多いという「酸っぱいパン」は、組み合わせる素材次第でおいしく味わえるそうで――。

ハード系の酸っぱいパンは少なくなった？

毎日3食パンでもまったく平気。実際、1年365日のうち300日はパンを食べていて、「3度の飯はパンがいい」と豪語しているほどです。いつからそんなにパンが好きなの？とよく聞かれますが、それはもう子どものころから。小学生のときには「朝ごはんがパンじゃないと起きられない」と言っていたくらいで、母にはずいぶん苦労をかけたと思います。

当時は近所のパン屋さんで買った食パンや、母が焼いてくれたアニメーション『アルプスの少女ハイジ』に出てきそうな白いパンが定番でした。

中学生になるころには、ハード系の食事パンを扱うパン屋さんが近所にオープンしたことで、頻繁に自分でパンを買いに行くようになり、すでにパン中心の生活がすっかり定着していました。今でも覚えているのですが、そのころ（あまり書きたくないですが、20年以上前）のカンパーニュ（田舎パン）は、今よりずっと酸っぱかったということです。

当時はまだ長時間発酵や高加水の技術が広まっていなかった時代で、自家培養のパン種も、もしかするとあまり状態がよくなかったのかもしれません。それに、ライ麦を使ったパンが多かった記憶もあり、それが酸味を強調していた一因かもしれない、と今では思います。

そんなわけで、大学生になるまで私は「ハード系＝酸っぱいもの」と思い込んでいた節がありました。でも、最近はどうでしょう。ハード系でも酸っぱいパンって少なくなったと思いませんか？

酸味はとても大切な要素

ハード系食事パンを購入するときに味について質問すると、「酸味はおだやかです」と言うパン屋さんが多いなと思うことがしばしば。「なぜ？」と尋ねると、「酸味が苦手というお客さまが多いから」とのこと。たしかに、過度な酸味はさすがの私も少し苦手ですが、ハード系には酸味が少しあるほうが、やっぱりいいなぁと思うのです。

食事において、酸味はとても大切な要素ですよね。酸味の役割はいくつもあります。たとえば、味のバランスを整えること。甘味・塩味・苦味・うま味と調和し、全体の味を引き締めてくれます。リッチなバターソースやクリーミーな料理にレモン汁を加えると、重さがやわらぎ、口当たりが軽やかになりますよね。酢の物が、こってりした揚げ物の後口をすっきりさせてくれるのも、酸味の力によるものです。

素材の風味を引き立てるという役割もあります。酸味は、素材の持つ個性を引き出すアクセントでもあるのです。

たとえば、トマトの酸味がオリーブオイルやにんにくと調和すると地中海料理に。柑橘の酸が香り高いハーブと合わさると、アジアの風味に。酸味はその土地や文化の「味のサイン」とも言えるかもしれません。

酸味はうま味、ちょっと苦手を味方に付ける方法

さらに、酸味には食欲を刺激する働きもあります。唾液の分泌を促して、料理を食べたいという気持ちを引き出してくれるのです。食欲がわかない暑い日でも、酢やレモンを使った料理はさっぱりとして食べやすく、香りも相まって食卓を華やかに演出してくれます。

これって、すべてパンにも当てはまると思いませんか？ 特にカンパーニュのようなハード系は、それだけをむしゃむしゃ食べるタイプのパンではありません。多くの場合、なにかと合わせて楽しむことが前提のパンです。他の食材と合わせるとき、酸味はうま味となって素材とパンの相性を高めてくれます。いわば、味の“接着剤”のような存在。それが酸味の役割だと私は思っているのです。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

酸味のあるハード系のパンでも、たとえばデンマークで定番のバターとハード系のチーズを合わせた「BMO（Bolle med ostの略でデンマーク語でチーズを挟んだパンを指す）」にすると、思わず唸るおいしさに。

ほかにもレバーペーストをひと塗りするだけでコクが深まり、オーブンでローストした野菜を乗せれば、素材の甘みがパンと調和して豊かな一皿に仕上がります。シンプルなバターとはちみつの組み合わせでも、酸味との対比で甘さが際立つのがおもしろいところです。

パンと料理をつなぐ魔法のような存在

こうした食べ方を知っていれば、酸味のあるパンも「すっぱいから苦手」と敬遠せずに楽しめるはず。お肉や魚、チーズはもちろん、季節の野菜やフルーツとの意外なペアリングも、酸味のあるパンだからこそ引き立つことがあります。

たとえば、グリルしたズッキーニやトマトにオリーブオイルとレモンをひとしぼり――そんな一皿にカンパーニュが寄り添えば、味の奥行きがぐっと広がります。

酸味は、パンと料理をつなぐ魔法のような存在。だから私は、酸味のあるパンにもっと肯定的なまなざしが向くとうれしいなと思っています。パンをおいしく食べるって、そういう余白やひと工夫のなかにこそ宿っている気がしてならないのです。

※本稿は、『パンビジネス』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。