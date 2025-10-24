先のことが予測できない時代になってきている今、スポーツやビジネス、教育などにおいて求められる「リーダー像」も変化しつつあります。そこで今回は、元サッカー日本代表監督で、現在は愛媛県今治市の高校「FC今治高等学校里山校」（通称FCI）の学園長を務めている岡田武史さんと、岡田さんと共に教育現場の最前線でリーダー教育に努める教育者・工藤勇一さんによる共著『THE CAPTAINSHIP（ザ・キャプテンシップ）：絶望を希望に変えるシン・リーダー論』から、お二人の対談を一部抜粋してお届けします。

【書影】新時代、勝てる組織はキャプテンシップで動く！岡田武史、工藤勇一『THE CAPTAINSHIP（ザ・キャプテンシップ）：絶望を希望に変えるシン・リーダー論』

子どもたちの主体性は環境次第でどんどん伸びていく

工藤 FC今治高校の学園長になって1年を終えて、どんな心境ですか。

岡田 「楽しい!」のひと言です。教育の仕事は本当にハマりますね。学校で生徒に「最近どう?」と聞いたら、「学校、最高に楽しいです」と、こちらがびっくりするほどいい笑顔を浮かべてくれるんですよ。

この前も、19時頃まで教室から出てこないグループがいたので、「みんな、遅くまで何をしていたの?」と聞いたら、「ここをもっといい学校にするにはどうしたらいいか、話し合っていました」と返ってきて。

表向きは「そうかそうか、ありがとう」と言いながら、内心、“1年生なのにすごいなぁ”と、ぐっとくるものがありました。子どもたちの中にもともとある主体性は、環境次第でどんどん磨かれ、伸びていくのだなと感じます。

生徒たちがいきなり、こちらの想像を超えてきてくれた。工藤先生が学校と子どもたちの話をされる時、表情がとても柔らかくなる理由がよくわかりました。

人口が減少する中、教育の世界に入る決断をした

工藤 本当に、主体性という武器を持った子どもたちには驚かされますね。

僕は長年東京や神奈川で教員をしてきたので、日本の急激な人口減少をまだ実感していませんが、日本ではこれから、人口がどんどん減っていくことがわかっています。学校を存続させていくことそのものが難しい時代、僕の故郷の山形県鶴岡市もそうですが、地方は本当に大変な状況です。

そんな中、岡田さんが教育の世界に入り、今治で学校を立ち上げたニュースは、多くの関係者に勇気を与えてくれたと思います。そこで改めて伺いたいのですが、岡田さんはなぜ、教育の世界に入ろうと決断したのですか? 新しく学校を立ち上げるのは、本当に大変なことですから。

岡田 「えいや!」と飛び込んだというイメージを持たれがちですが、今回ばかりは僕も悩みました。

なぜ、岡田武史は教育の世界に飛び込んだのか

工藤 そもそも今治で岡田さんが最初に取り組もうとされたのは、日本のサッカーを変えていく試みだったんですよね?

岡田 はい。監督としての自分の限界を感じながら、解説者として見た2014年のブラジルW杯。過去最高のメンバーだと評価されていた日本代表は、一次リーグ敗退となりました。素晴らしいチームでしたが、試合中に歯車が狂った時にピッチ上で誰も立て直せなかった。その結果を受けて、選手たちの主体性・当事者意識の不足を指摘する批判の声もありました。

たしかに、そういう面はあると僕も思った。主体性を発揮できない。それはなぜなのか、どうしたら日本のサッカーをもう一段強くできるのか。そう考えていた時、FCバルセロナのメソッド部門ディレクターだったジョアン・ビラ氏との出会いがありました。



そこで、彼から「スペインにはプレーモデルという型があり、それを16歳までに落とし込んだ後は自由にプレーさせる」と聞かされた。その時、「ただの自由から革新的な発想は出てこない。型があるからこそ、それを覆す発想が出てくるのではないか。それなら、日本人が世界で勝つための型を作って、それを16歳までに落とし込み、後は自由にするクラブを作りたい」と思ったのです。

そうしたら、いくつかのJリーグのクラブが「全権を任せてもいい」と手を挙げてくれました。

でも、それだと今あるチームを一度壊さなければいけない。過去の指導をすべて否定するようなネガティブで時間のかかる方法ではダメだ。そう思っていた時、以前から交流のあった当時四国リーグ（国内5部に相当）所属のFC今治のオーナーと話す機会があり、胸の内を明かすと「うちでやればいい。ただし、株式を51%持つ形でやってほしい」と言ってもらえた。そこで、思いきってクラブを引き継ぎ、チャレンジすることにしたのです。

そうして一からクラブを作り上げていく過程で、地域の課題に気づき、「これはサッカーだけの話ではない」と考えるようになりました。そこで「次世代のため、物の豊かさより心の豊かさを大切にする社会創りに貢献する。」という企業理念を掲げ、活動を始めたのです。

日本人の主体性を育てることは大きなテーマだった

工藤 その活動の延長線上に、学園長への就任があるわけですね。

岡田 そうです。僕にとって、日本人の主体性を育てることはずっと大きなテーマでしたから。監督時代、海外の指導者から「日本人選手には主体性がない」と、耳にタコができるほど言われ続けてきました。監督やコーチから言われることはきちっとやるけど、自分の頭で判断できない。

1993年にJリーグができ、海外のチームで活躍する選手も増えて状況は改善されてきたものの、その根本は30年以上たった今も変わっていません。主体性のある選手、キャプテンシップを持ったリーダーと言える選手はなかなか育ってこないのです。

これは、サッカーなどのスポーツだけでなく日本社会全体の課題でもあります。ラグビー元日本代表監督の故・平尾誠二さんとは、よく二人で「自分で自分の人生を切り拓ける人を育てたい。スポーツから日本を変えていきたい」という話をしていました。だから、学校運営の話をいただいた時も、それを実現する学校を作れたらいいなと思っていたのです。

