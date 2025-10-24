結婚という人生のターニングポイントを前にしたとき「本当にこの人を選んでいいのかな…」と一度は思い留まる方もいるのではないでしょうか。東京・銀座で「クラブ由美」のオーナーママを40年以上務める伊藤由美さんは、多くの人の素顔や出会い、別れを間近で見てきました。今回は、そんな伊藤さんの経験に基づいた著書『選んではいけない男、選んではいけない女 - 銀座のママの実践的「恋愛・結婚論」』から一部を抜粋し、パートナー選びのヒントをご紹介します。

「妊娠が先、結婚が後」という順序について

結婚のタイミングのひとつとして、女性の妊娠を機に結婚する「授かり婚」や「デキ婚（できちゃった婚）」が増えています。

「結婚前に妊娠が発覚する＝子どもができてから結婚する」ことになるため、なかには「順番が違う」「計画性がない」といった否定的な捉え方をする人もいます。とくにご年配の方にはそうした傾向があるようです。

それでもデキ婚に対する印象は、時代の流れとともに変化しています。最近では、「結婚と妊娠、ダブルでおめでたい」「幸せが２倍」などと理解されるように世の中がシフトしてきている気がしますね。

かく言う私も、授かり婚やおめでた婚は悪いことではないと思っています。

たしかに若いカップルに多く、経済的な負担が大きいとも言われています。また結婚、即出産になるわけですから、甘い新婚生活もなしで、いきなりバタバタの子育て生活がスタートするという現実もあるでしょう。

でも、「結婚して子どもを授かる、命を授かる」のは本来、おめでたいことであり、祝福されるべきこと。当人同士が「幸せ」ならそれがいちばん。「世間一般的な順序」など大した意味はないと思うのです。

「デキ婚」と「授かり婚」は似て非なる意味を持つ

ただし、私が理解できるのは「２人が望んだ妊娠である」ケースです。つまり、交際時からお互いが結婚の意思を固め、お互いに「子どもが欲しい」という一致した価値観を持った上で、順序だけが逆だったならば、ということです。

どちらかが、もしくはお互いが望まないのに予期せず妊娠してしまった。こうなったら結婚せざるを得ない。デキちゃったから、仕方なく結婚――。これでは、これまでのネガティブなイメージどおりの「無計画」というそしりを免れないでしょう。

世の中では「デキ婚」も「授かり婚」も同じ意味に捉えられているようです。どちらも「結婚より先に妊娠する」ことを指すのですが、この２つの言葉は似て非なる意味を持つと、私は思っています。

デキ婚とは「できちゃった婚」の略であり、そこには「そのつもりがないのに、本意ではないのに妊娠してしまった」という計画性のなさが感じ取れます。

「子どもを授かりたい」という意思

授かり婚には、先にも書いたように、そこにお互いの「子どもを授かりたい」という意思が見えるニュアンスがある。

あくまでも私見ですが、２つの言葉には妊娠や結婚に対する考え方やスタンスに違いがあるように感じるのです。



いずれにせよ、結婚を考えるとき、結婚相手を選ぶときには、お互いに「子どもを望むかどうか」の意思確認はとても大事になります。

お互いの考え方が一致していればいいのですが、一方が「子どもが欲しい」、もう一方が「子どもは欲しくない」という場合、その価値観のすり合わせはとても重要になるのです。

心身ともにリスクを負うのは女性

そしてもうひとつ。望まない、本意ではないのに未婚で妊娠をした場合、精神的にも肉体的にもリスクを負うのは女性です。

女性が「まだ子どもを望まない」のなら、きちんと避妊してくれる男性を選ぶこと。ここを曖昧に、なし崩しにするような相手とはすぐに別れるべきでしょう。

妊娠とは新しい命を授かること。順序云々の前に、そのことにどう向き合うのかをパートナーとしっかり話し合っておきたいものです。

※本稿は、『選んではいけない男、選んではいけない女 - 銀座のママの実践的「恋愛・結婚論」』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。