【書影】専門医がすすめる、脳と心と体に効く暮らし方。和田秀樹『60歳からはわたしらしく若返る:一生、元気に美しく年を重ねられる365のヒント』

何もせず雲を眺めてみる

「天高く馬肥ゆる秋」という言葉があるように、秋になると空気が澄んで空が高く感じられます。

夏には、温まった地面からモクモクとわき立つような積乱雲が見られましたが、秋になると気温が下がり、上空には偏西風が吹き始めます。

雲はちぎれて流され、表れるのがうろこ雲やさば雲、いわし雲。

モコモコふわふわのひつじ雲も。

そうやって空を見上げていると、自然と深呼吸したくなり、気持ちがスッキリしてきます。

胸を張って背すじを伸ばすことで、呼吸が深くなり、酸素が巡って脳が活性化してくるのです。

散歩シーズンの到来

9月に入り、暑さが落ちついてきたら散歩シーズンの到来。

外に出たら、足元ばかりを見ていてはもったいない。

太陽の下で空を見上げ、雲を眺めながら深呼吸しましょう。

これだけで気分が前向きになるのです。

