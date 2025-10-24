《夜中に足がつって目が覚める》《歩いていてピキッと痛みが走る》など、ふくらはぎの激痛「こむら返り」は、いつも突然やってきます。「こむら返りは、血流の悪化とセンサー異常が原因です」と指摘する足専門の整形外科医・北城雅照さんは、【こむら返りリセット法】を考案。積極的に情報を発信し多くのファンから支持されている「ドクターまさてる」こと、北城雅照さんの著書『足の名医がついにたどりついた こむら返りと手足のつりリセット法』より、一部を抜粋して紹介します。

【イラスト】マットレスの適度な硬さとは…

こむら返りの予防効果を高めるプラスαアルファの対策を一挙紹介！

私が考案した、片足30秒のシンプルなメソッドである「こむら返りリセット法」を正しく実践していただければ、今日からこむら返りの発生率を大きく下げることができます。

でも、ここで終わりではありません。

こむら返りをより確実に防ぐために、ぜひ取り入れていただきたい「プラスαの対策」があるんです。

例えば――布団やまくらの選び方、入浴方法や水分の摂り方、入浴後のマッサージ、寝る姿勢など、ちょっとした習慣を見直すだけでも、こむら返りの予防効果をさらにアップできます。

「こむら返りリセット法」にこれらの方法を組み合わせれば、鬼に金棒！より確実にこむら返りを防ぎ、朝までぐっすり眠れる確率がグッと上がります。

すべてを完璧にやる必要はありません。

「これならできそう」「ちょっと試してみようかな」と思うものから取り入れてみてください。

ほんの少しの工夫や習慣の見直しが、「こむら返りゼロの快適な日々」を手に入れる大きなきっかけとなります。

こむら返りが起こりにくい「寝床」をつくろう

最初に見直したいのが、ベッドや布団、まくらといった「寝具」の選択です。

寝具に対する人々の意識は、ひと昔前に比べるとかなり高まりました。

とはいえ、いまだに無頓着な方もけっこういらっしゃいます。

質の高い睡眠を得られる快適な寝床は、それすなわち、血流をよくしてこむら返りの発生を防げる寝床でもあります。

「こむら返りを防ぐための寝床」という視点を取り入れて、いつもの寝具を見直してみませんか？



『足の名医がついにたどりついた こむら返りと手足のつりリセット法』（著：北城雅照／アスコム）

マットレスや敷布団について

まず大切なのが、「寝返りのしやすさ」。

私たちは、寝返りを打つことで睡眠中の体にかかる負担を分散したり、軽減したりして、血流をスムーズに保っています。

そこで、やわらかすぎるマットレスや敷布団を使っている人は要注意。

「腰からお尻にかけてのゾーン」が沈み込んで固定されてしまい、寝返りがしづらくなってしまいます。血液が滞りやすく、筋肉も緊張したままに。その結果、ふくらはぎの血流も悪化し、「ピキッ！」とこむら返りが起こりやすくなるのです。

ほかにも、沈み込むことで就寝中にずっと腰が曲がり、腰痛リスクが上がるなどの弊害もあるでしょう。

なお、やわらかすぎるよりはマシですが、硬すぎる寝具も体がうまくフィットせず、やはり寝返りを阻害してしまいます。

理想の寝具は、「体が2〜3cm沈み込むくらいの適度な硬さ」。

寝返りを妨げず、血流をスムーズにしてくれる睡眠環境を整えましょう。

掛け布団について

最近は、軽くて暖かい羽毛布団が主流ですが、昔ながらの「重い掛け布団」を好む方もいますよね？

じつは、これがこむら返りの原因になっていることも。

重い掛け布団だと、布団の重さで、つま先がピンと伸びた「尖足位」になってしまいがち。

ところが、この状態が続くと、ふくらはぎの筋肉が緊張し、就寝中にこむら返りが起こるリスクが格段に上がってしまいます。



睡眠環境を整える（写真はイメージ／写真提供：Photo AC)

就寝中のこむら返りは、尖足位が引き金となって起こるケースが圧倒的に多いのです。

また、重い掛け布団は動きが制限されるので、寝返りしづらく、血流も悪くなってしまいます。

こむら返りだけでなく、血圧が上がったり、呼吸がしづらくなったりしてしまうリスクもあることを覚えておいてください。

これらを防ぐためにも、掛け布団は羽毛布団を選ぶようにしましょう。

もしくは、薄手のコットン素材のものを何枚か用意しておいて、気候に応じて枚数を調整してもいいですね。こうすることで、つま先をリラックスさせる「屈曲位」をキープでき、こむら返りを防げるようになります。

まずは、今使っている掛け布団の重さをチェックして、つま先が「ピンとなりやすい」かどうかを確かめてみてください。

もしかすると、あなたを悩ませているこむら返りの原因は、そこにあるかもしれません。



（本書より）

まくらについて

睡眠の質が問われるようになった昨今、気にされる方が最も増えた寝具が「まくら」でしょう。オーダーメイドのまくらを取り扱う専門店も増えてきました。

「最近、肩こりがひどい……」「朝起きたとき、疲れが取れていない……」そんな方は、まくらが合っていない可能性が大。

首から後頭部にかけてのカーブは、人によって大きく異なります。自分に合ったまくらの高さや形状も、当然ながらこのラインによって変わってきます。

これが合っていないと、首の位置が不自然になり、寝返りが打ちにくく、血流が悪化してしまいます。その結果、朝から肩こりや首の痛みに悩まされることに。

こむら返り自体には直接影響しませんが、血流をよくして筋肉の疲れを取るという観点では、まくら選びも大事なポイントです。

少し値段が高くても、それで熟睡できるようになり、こむら返りとは無縁な体にも近づくのですから、結果的に「お得な投資」になるでしょう。

※本稿は『足の名医がついにたどりついた こむら返りと手足のつりリセット法』（アスコム）の一部を再編集したものです。