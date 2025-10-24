TBSの金曜ドラマ『フェイクマミー』の第3話が10月24日に放送予定です。

本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が子どもの未来のために“母親のなりすまし”という禁断の“フェイクマミー（ニセママ）”契約を結んだことから始まる、ウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。

脚本を務めるのは、次世代を担う脚本家の発掘・育成を目的としたプロジェクト「TBS NEXT WRITERS CHALLENGE」の第1回で大賞を受賞した「フェイク・マミー」の作者・園村三。

監督は『海のはじまり』（2024年／CX）の演出も務め、CM監督としても活躍するジョンウンヒで、TBSドラマは今回が初参加です。

波瑠が演じるのは、東京大学を卒業して大手企業に就職し順風満帆なエリート街道を歩んでいたものの、訳あって突発的に会社を辞めてしまい、転職に苦戦している花村薫。

川栄は、花村が面接を受けたベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長で、ヤンキー時代に培った抜群のコミュ力を活かしながら働く一方、非公表の娘・いろはをひとりで育てるシングルマザーの日高茉海恵を演じます。



金曜ドラマ『フェイクマミー』（c）TBS

第3話あらすじ

授業参観を控え、柳和学園１年１組の子どもたちは母の日をテーマに作文を書いていた。だが、いろは（池村碧彩）の原稿用紙は真っ白なまま。

智也（中村蒼）から呼び出された薫（波瑠）は、いろはと一緒に作文を仕上げるように言われてしまう。

作文に何を書いていいか分からないと言ういろはに、茉海恵（川栄李奈）は薫と３人でのお出かけを提案。

喜ぶいろはの希望でピクニックへ行くことになり、茉海恵はいろはの好きな星も見に行こうと計画を立てるのだった。

3人でピクニックの予定が…

そんな中、茉海恵が社長を務める「RAINBOWLAB」の主力商品・虹汁の全国展開に予期せぬライバルが現れ、虹汁が並ぶ予定だった陳列棚が奪われてしまう。

一刻も早く生産ラインを止めないと大きな損失が出てしまうため、茉海恵は苦渋の決断を迫られていた。そのトラブルはピクニック当日まで続いてしまい…。

＜番組概要＞

［タイトル ］金曜ドラマ『フェイクマミー』

［放送日時 ］ 2025年10月10日（金）スタート 毎週金曜よる10:00〜10:54

［スタッフ］

製作：TBS

脚本：園村三（「TBS NEXT WRITERS CHALLENGE 2023」大賞） ほか

主題歌：ちゃんみな「i love you」（NO LABEL MUSIC / Sony Music Labels Inc.）

プロデュース：韓哲、中西真央、唯野友歩

演出：ジョンウンヒ、嶋田広野、宮粼萌加

［出演者 ］

波瑠、川栄李奈、向井康二（Snow Man）、中村蒼、野呂佳代、池村碧彩、橋本マナミ、中田クルミ、津田篤宏（ダイアン）、若林時英、宮尾俊太郎、朝井大智、筧美和子、浅川梨奈

利重剛、筒井真理子、笠松将、田中みな実

［公式サイト］https://www.tbs.co.jp/fakemommy_tbs/

［公式X］ @fake_mommy_tbs

［公式Instagram ］ fake_mommy_tbs

［公式TikTok ］@fake_mommy_tbs